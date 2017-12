Valtiovarainministeriö perusti selvitysryhmän ratkomaan Kittilän hallintovaikeuksia

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevan selvitysmenettelyn Lapissa sijaitsevaan Kittilään liittyen. Ministeriön mukaan Kittilän kunnan hallinto ja toiminta ovat poikkeuksellisen suurissa vaikeuksissa, eikä kunta ole ryhtynyt riittäviin toimiin kunnan hallinnon saattamiseksi lain mukaiseksi.

Kittilän vaikeuksien taustalla ovat syytteet, joita on nostettu 27:ää entistä ja nykyistä Kittilän kuntapäättäjää vastaan.

Selvitys on oikeudellinen arvio Kittilän kunnan hallinnon tilanteesta ja se on tehtävä yhteistyössä kunnan kanssa. Selvitystyö alkaa tammikuun alussa ja on saatava valmiiksi helmikuun loppuun mennessä.

Kolmihenkisen selvitysryhmän puheenjohtajana toimii kaupunkineuvos, hallintotieteiden maisteri Antti Rantakokko.

STT

