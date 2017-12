Varsinaissuomalainen mies tehtaili valelaskuja apteekeille ja huoltamoille

Varsinaissuomalaista 25-vuotiasta miestä epäillään poikkeuksellisen laajasta petoksesta. Poliisi kertoo aloittaneensa viime kesänä tutkinnan, jossa on kaikkiaan 352 asianomistajaa.

Asianomistajat ovat yrityksiä, joihin 25-vuotias oli lähettänyt laskuja. Laskuttajaksi hän ilmoitti NETS Oy -nimisen yrityksen.

Aluksi mies lähetti valelaskuja apteekkeihin. Toisessa vaiheessa laskuja saivat myös huoltamot ja korjaamot. Huijatuksi joutuneet yritykset ovat ympäri Suomea.

Asiaa on tutkittu törkeänä petoksena ja törkeän petoksen yrityksinä, ja tapaus on nyt siirtynyt syyteharkintaan. Tavoiteltu rikoshyöty on noin 130 000 euroa.

– Poliisin, pankkien ja yritysten tehokkaalla yhteistyöllä pystyttiin kuitenkin estämään rikoshyödyn saaminen kokonaan ja pystyttiin palauttamaan vahinkoa kärsineille yrityksille heidän maksamansa huijauslaskun summa, todetaan Poliisin tiedotteessa.