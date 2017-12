Venäjä: Lavrov ja Tillerson puhuivat P-Koreasta, Venäjä korosti neuvotteluja sanasodan sijaan

Venäjä patisti jälleen tiistaina Yhdysvaltoja luopumaan vihamielisestä retoriikasta Pohjois-Korean suuntaan ja hakemaan tilanteeseen neuvotteluratkaisua.

Venäjän ulkoministeriön mukaan ulkoministeri Sergei Lavrov ja hänen amerikkalainen kollegansa Rex Tillerson keskustelivat puhelimitse Pohjois-Korean ydinohjelmasta.

– Puhelussa korostettiin, että pakotteista on siirryttävä neuvotteluprosessiin niin nopeasti kuin mahdollista, ministeriö sanoi.

Myös Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi amerikkalaisen CNN-uutiskanavan haastattelussa, että Venäjä on valmis toimimaan välittäjänä Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean neuvotteluissa.

Yhdysvallat kertoi tiistaina asettaneensa uusia pakotteita kahta pohjoiskorealaista virkamiestä vastaan. Yhdysvaltojen mukaan he ovat johtavassa asemassa Pohjois-Korean ohjusohjelmassa.

STT

