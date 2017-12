Venäjä varoittaa uudesta verilöylystä Itä-Ukrainassa USA:n puolustustuen vuoksi

Venäjä varoittaa uudesta verilöylystä Itä-Ukrainassa, koska Yhdysvallat on luvannut tukea Ukrainaa sen puolustuksen tehostamisessa.

Yhdysvallat selkeästi työntää Ukrainan viranomaisia kohti verilöylyä, Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov sanoo.

– Amerikkalaiset aseet voivat johtaa uusiin uhreihin naapurissamme.

Yhdysvallat ilmoitti perjantaina tukevansa Ukrainaa puolustuksen tehostamisessa. Tavoitteena on auttaa Ukrainaa rakentamaan sen pitkän tähtäimen puolustuskykyä, puolustaa sen itsenäisyyttä ja alueellista loukkaamattomuutta sekä estää aggressiota tulevaisuudessa, Yhdysvaltojen ulkoministeriö kertoi. Se ei eritellyt tuen sisältöä.

Ennen Yhdysvaltojen ilmoitusta ABC-kanava kuitenkin kertoi, että Yhdysvallat suunnittelee toimittavansa Ukrainalle panssarintorjuntaohjuksia. Kanavan mukaan 47 miljoonan dollarin eli vajaan 40 miljoonan euron puolustuspaketti sisältää muun muassa 210 panssarintorjuntaohjuksen myynnin.

Venäjä on tukenut Itä-Ukrainan separatistien taistelua Ukrainan hallitusta vastaan. Itä-Ukrainan yhä jatkuvassa konfliktissa on menettänyt henkensä yli 10 000 ihmistä.

Lehdet: Nato varoittaa Venäjän sukellusveneliikenteestä vedenalaisten kaapeleiden lähellä

Venäjän sukellusveneiden toiminta vedenalaisten tietoliikennekaapeleiden lähellä Pohjois-Atlantilla on lisääntynyt huomattavasti, kertoo sotilasliitto Nato Washington Postin mukaan.

Pohjois-Atlantilla kulkee Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisiä internet- ja muita tietoliikennekaapeleita.

– Näemme nyt venäläisten sukellusveneiden toimintaa vedenalaisten kaapeleiden läheisyydessä enemmän kuin uskon koskaan nähdyn, sanoo Naton sukellusvenejoukkojen amiraali Andrew Lennon Washington Postin mukaan.

Myös Britannian ilmavoimien komentaja Stuart Peach varoittaa lehden mukaan, että Venäjän toiminta voi vaarantaa kaapelit, jotka ovat globaalin talouden selkäranka. Urkinnan avulla olisi mahdollista päästä käsiksi tietoliikenteeseen.

Venäjän puolustusministeriö ei vastannut lehden kommenttipyyntöön kaapeleista.

Venäläissukellusveneiden toiminta on Naton mukaan ylipäätään aktiivisimmillaan sitten kylmän sodan, kertoo Financial Times. Amiraali Lennonin mukaan sukellusveneet on varustettu siten, että niillä voi peukaloida meren pohjassa olevia kohteita. Lennon ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, onko näin tapahtunut.

Korjattu klo 15.10 Venäjän varaulkoministerin nimen translitterointi po. Rjabkov.

