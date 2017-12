Venäjän joukkojen osittainen vetäminen pois Syyriasta saatu päätökseen

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi perjantaina, että Venäjän joukkojen osittainen vetäminen pois Syyriasta on saatu päätökseen. Presidentti Vladimir Putin kertoi vajaa kaksi viikkoa sitten yllätysvierailullaan Syyriassa, että Venäjä vetää merkittävän osan Syyriassa olevista joukoistaan takaisin kotimaahan.

Puolustusministerinmukaan lentokoneita ja helikoptereita on palannut Venäjän tukikohtiin, ja moottoriajoneuvoja on kuljetettu meriteitse takaisin Venäjälle. Myös sotilaita on palannut Venäjälle.

Shoigun mukaan Syyriaan jää kolme sotilaspoliisin pataljoonaa ja viranomaisia. Lisäksi Venäjä pitää kaksi tukikohtaansa Syyriassa. Venäjän armeijan aseistettuja laivoja ja sukellusveneitä jää Välimerelle.

Venäjä tukee Syyriassa presidentti Bashar al-Assadin hallintoa.

STT

