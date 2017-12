Venezuela päätti vapauttaa 80 presidentti Maduron vastustajaa

Venezuela on päättänyt vapauttaa noin 80 ihmistä, jotka otettiin kiinni presidentti Nicolas Maduron hallitusta vastustavissa mielenosoituksissa.

Aiemmin tällä viikolla Venezuelan oppositiojohtajat pyysivät Madurolta, että hän vapauttaisi niin sanotut poliittiset vangit ennen joulua hyvän tahdon eleenä.

Yhden hallitusta vastustavan ryhmän mukaan Venezuelassa on poliittisen mielipiteen takia otettu kiinni 268 ihmistä.

Hallituksen mukaan kyse ei ole poliittisista vangeista, vaan heidät on otettu kiinni väkivallan ja maanpetoksen takia.

