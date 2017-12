Venezuela vapautti lisää presidentti Maduron vastustajia

Venezuelan hallitus vapautti maanantaina kahdeksan presidentti Nicolas Maduron vastustajaa. Venezuela on nyt vapauttanut 44 vankia, mikä on reilu puolet hallituksen lupaamasta vapautettavien vankien määrästä.

Hallitus on kertonut päästävänsä vapauteen hyvän tahdon eleenä 80 ihmistä, jotka otettiin kiinni Maduron hallitusta vastustavissa mielenosoituksissa. Hallituksen mukaan kyse ei ole poliittisista vangeista, vaan heidät on otettu kiinni väkivallan ja maanpetoksen takia. Vapautuksien oli määrä tapahtua joulun aikana.

Ihmisoikeusjärjestö Foro Penalin mukaan Venezuelassa on edelleen 227 poliittisen mielipiteen takia vangittua ihmistä.

Venezuelassa on tänä vuonna järjestetty useita Maduron hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Protesteissa on kuollut yli sata ihmistä.

STT

Kuvat: