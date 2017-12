Venezuelan hallitus on vapauttanut 36 Maduron vastustajaa

Venezuelan hallitus on vapauttanut 36 ihmistä, jotka ovat olleet kaltereiden takana vastustettuaan presidentti Nicolas Maduron hallintoa, kertovat ihmisoikeustarkkailijat. Venezuelan hallitus lupasi, että se vapauttaa noin 80 ihmistä ennen joulua.

Aiemmin viime viikolla Venezuelan oppositiojohtajat pyysivät Madurolta, että hän vapauttaisi niin sanotut poliittiset vangit ennen joulua hyvän tahdon eleenä.

Yhden hallitusta vastustavan ryhmän mukaan Venezuelassa on tällä hetkellä poliittisen mielipiteen takia otettu kiinni 268 ihmistä. Hallitusta vastustavissa protesteissa on tänä vuonna kuollut AFP:n mukaan jo 125 ihmistä.

STT

Kuvat: