Viikon kuvat: Vuoden kuvia meiltä ja koko maakunnasta

Viikon kuvat julkaisee vuosikoosteen Varsinais-Suomen kuvista vuodelta 2017. Kuvat kertovat kuluvan vuoden uutisista, tapahtumista, elämänmenosta ja kiinnostavista ilmiöistä ja henkilöistä maakunnassa.

Kuvat on kerätty seuraavista lehdistä: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.

TS-Yhtymän lehtien Viikon kuvat -sarja täyttää samalla yhden vuoden.

KILOMETREJÄ HARJUREITILLÄ. Vaikka viime talvi oli vähäluminen, se ei estänyt hirvikoskelaisia Raimo ja Marja-Liisa Nordmania hiihtämästä yli 200 kilometriä Harjureitillä. Nämä kilometrit olivat siis koossa helmikuun hangilla. Kuva yllä: Lari Kiviranta, Loimaan Lehti.

VAIN HETKI TALVEA. Talvesta on tulossa vähäluminen ja lyhyt, ennusti marttilalainen sääprofeetta Arto Ali-Eskola vuosi sitten vuoden vaihteessa. Hän ennakoi, että talven lumet hupenevat jo helmikuun lopussa. Sääprofeetta on ennustanut säätä 36 vuoden ajan. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

LIUKKAUS TOI RUUHKAN. Tyksin T-sairaalan traumaosastolla oli joulu-tammikuussa tungossa, kun kansa liukasteli jäisillä kaduilla ja pihoilla. Tyksissä leikattiin tammikuussa lähes 300 murtumaa. Liukkaus kasvatti määrää kolmanneksen normaalista. Aluesairaalat ovat auttoivat Tyksiä tyhjentämään osastoaan, jotta tulevillekin potilaille löytyi paikka. Kuva: Timo Jakonen, Turun Sanomat.

VARSAN USKOMATON TARINA. Tottilas-varsa syntyi kesällä 2016 Somerolla hätäsektiolla. Elotonta varsaa elvytettiin hieromalla rintaa ja puhaltamalla ilmaa keuhkoihin. Hätäsektiossa myös eläinlääkärin veitsi oli osunut varsan takaosaan ja haavasta pulppusi verta. Varsa vietiin Viikin hevossairaalaan, jossa sen hoito maksoi tuhansia euroja. Varsan omistaja Helena Lehti sai jopa lahjoituksia hoitokuluihin, kun tieto ihmevarsan pelastumisesta lähti paikkakunnalla kiertämään. Tottilas-varsa palasi vuoden vaihteessa Somerolle, Someron hevosharrastekeskukseen. Vuosi sitten varsasta kaavailtiin ravihevosta. Kuva: Kai Merilä, Somero-lehti.

TUHAT KÄSIPARIA TARVITAAN. Valmet Automotive käynnisti Mercedes-Benz GLC-katumaasturin sarjatuotannon Uudenkaupungin autotehtaalla helmikuussa. – GLC on Valmet Automotiven historian vaativin projekti. Henkilöstömme osaamisen ansiosta meillä on syytä uskoa, että yhteistyömme Daimler AG:n kanssa tulee jatkumaan vielä pitkään, toimitusjohtaja Ilpo Korhonen kehui tuolloin. Valmet Automotive kertoi rekrytoivansa tämän vuoden aikana yli tuhat autonrakentajaa Mercedes-Benzin GLC-katumaasturin tuotannon tarpeisiin. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

RUUHKAA TALVIUINNISSA. Elämysopas Tanja Laakso (keskellä) johdatti viime talvena naisia tutustumaan uusiin avantouintipaikkoihin Turun seudulla. – Talviuinti on suomalaisuutta parhaimmillaan, mutta parasta se on kavereiden kanssa. Tämä on sosiaalinen laji, kertoi Laakso. Tässä porukka tutustui Saukkorannan saunaan Turun Ruissalossa. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

RÄVÄKÄSTI KIUSAAMISTA VASTAAN. Duudsonit Hannu-Pekka ”HP” Parviainen ja Jarno ”Jarppi” Leppälä pitivät tempuilla ja vitseillä ryyditetyn kiusaamisen vastaisen luennon Koskella yläkoulun ja lukion oppilaille huhtikuussa. HP jakoi myös äidiltään saamansa elämänohjeen: kaikista ei tarvitse tykätä, mutta kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. Duudsonit kiersivät tänä vuonna useissa kouluissa Varsinais-Suomessa. Kuva: Veeti Nurminen, Auranmaan Viikkolehti.

ARKISTOKATASTROFI. Turun yliopiston kulttuurientutkimuksen laitoksen arkistokokoelmia joutui erehdyksessä roskalavalle sateeseen maaliskuussa. Kokoelmat sisälsivät uskomusperinnettä ja muistitietoa useilta vuosikymmeniltä, eikä kaikkea oltu digitoitu. Fennicumissa säilytetty kokoelma oli tarkoitus siirtää välivarastoon ja puhdistettavaksi, mutta ilmeisesti tietokatkoksen vuoksi suuri osa aineistosta päätyi muuttopalvelun kantamana roskalavalle. Aineisto koostuu pääosin kelanauhoista ja muista äänitteistä, joita on kerätty 1960-luvulta alkaen. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

KIOSKISTA TUTTU VALTUUSTOON. Kamerunilaissyntyinen David Mbing nousi Naantalin valtuustoon Perussuomalaisten listalta. Siviilielämässä Kultarannan kioskia kihlattunsa kanssa pyörittävä Mbing sanoi huhtikuussa, ettei ole kohdannut rasismia puolueessaan. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

SOLARIGRAFIAA. Antero Kare kiipesi rohkeasti virittämään pyöreää peltipurkkia rautalankojen avulla puuhun. Purkkiin laitetaan mustavalkoinen valoherkkä valokuvapaperi. Kylkeen tehdään mahdollisimman pieni reikä, jotta syvyysalue olisi pitkä. Kyseessä on solarigrafia eli erittäin hitaalla valotuksella kuvattu valokuva. Sen nimi tulee siitä, että kuvassa auringon liikkeet tallentuvat ohuina juovina maisemaan. Linssiä ei ole, eikä myöskään filmiä. Kuva tallentuu hitaasti valokuvapaperille, mutta kuvasta tulee värillinen. Somerolla keväällä otetut kuvat tulivat Someron Kivimeijerin kesän näyttelyyn. Kuva: Armas Töykkälä, Somero-lehti.

UUSIA RAVINTOLOITA. Turkuun syntyi runsaasti uusia ravintoloita kuluvana vuonna ja kaupungin asema Suomen yhtenä ruokakaupunkina vahvistui. Yksi uusista tulijoista oli Roster Turku, joka avasi ovensa vappuna Maaherran makasiinissa. Royal Ravintoloiden ensimmäistä ravintolaa Turussa vetää keittiömestari Kari Aihinen. Tässä ravintola vielä työmaana vuoden alussa, tammikuussa. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

LINTUINFLUENSSA. Laitilan Koljolanjärven rannalta löytyi huhtikuussa kuollut merikotka, josta todettiin korkeapatogeeninen H5N8-tyypin lintuinfluenssa. Kyseessä oli 15. Suomessa varmistunut lintuinfluenssatapaus. Merikotka löytyi laitilalaisen Sirke Lehtilän mökin pihamaalta. –Merikotka oli todella mahtavan kokoinen, noin neljäkiloinen ja oman arvioni mukaan siipien väli olisi lähemmäs kaksi metriä, Lehtilä kuvailee. Kuva: Sirke Lehtilä, Laitilan Sanomat.

KILOKAUPALLA HUULIPUNAA. Upeat Pin-Up Petrolsin leidit ottivat toukokuussa erilaisia poseerauksia lehtikuvia varten Pöytyän Riistalinnan pihamaalla. Joukko 1950- ja 1960-luvun muodista ja pukeutumisesta kiinnostuneita naisia, eli Pin-Up Petrols, tapaa toisiaan säännöllisesti tyylitietoisissa merkeissä. Kuvien ottaminen ja tyylien tekeminen ovat ryhmälle tärkeää. Mekkoja ja tyyliä hiotaan huolella ja meikkejä kuluu kilokaupalla; ainakin huulipunaa. Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti.

POSITIIVINEN RAKENNEMUUTOS. Forum Marinumin auditoria täyttyi ääriään myöten täyteen, kun Varsinais-Suomen rakennemuutoksen selvitysmies Esko Aho ja puheenjohtaja Ilkka Kanerva kertoivat näkemyksiään hankkeesta huhtikuussa. Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen (vas.) toivoi lisää diplomi-insinöörikoulutusta Turkuun. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

UUSI KAUPUNGINJOHTAJA. Laitilan uusi kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen toimi aikaisemmin Kangasniemen kunnanjohtajana. Uuden kaupunginjohtajan saivat vuonna 2017 myös Turku ja Salo. Kuva: Solina Saarikoski, Laitilan Sanomat.

VIILEÄ KESÄ. Ilmatieteen laitos kertoi tämän vuoden kesästä muun muassa seuraavaa: Heinäkuu näin kylmä kerran 10 vuodessa. Juska Tuure ja Manu Lehtinen hypähtelivät veteen ilman pelkoa. Kyröläiset pojat tulivat Melliläjärvelle kivan ilman takia heinäkuun loppupuolella. Kuva: Maija Paloposki, Loimaan Lehti.

HALLITUSKRIISIN HUIPENNUS. Kesän erikoisimpia poliittisia hetkiä koettiin Turun lentokentällä, kun pääministeri Juha Sipilän odotettiin jättävän hallituksensa eropyynnön presidentti Sauli Niinistölle. Tilanne kuitenkin muuttui, kun 21 kansanedustajaa ilmoitti jättävänsä perussuomalaiset ja perustavansa uuden Uusi vaihtoehto -ryhmän. Pääministeri teki u-käännöksen matkalla Turusta Naantaliin. Sipilä kertasi vauhdikkaan päivän tapahtumia Turun lentokentälle pikapikaa kutsumassaan tiedotustilaisuudessa. Kuva: Shoja Lak, Turun Sanomat.

VIIDESTOISTA KESÄ UUDESSAKAUPUNGISSA. Saksalaiset Berndt ja Ute Roschke pysähtyvät joka kesä Uuteenkaupunkiin neljän kuukauden purjehduksellaan. Roschkejen joka vuotinen purjehdus lähtee Saksasta Ruotsin itärannikkoa pitkin Tukholmaan, ja sieltä Maarianhaminaan, Hankoon, Ahvenanmaan pohjoispuolelle ja lopulta rannikkoseutua pitkin Uuteenkaupunkiin ja samaa reittiä takaisin. Matka vie kokonaisuudessaan neljä kuukautta. Kuva: Nelli Lapintie, Uudenkaupungin Sanomat.

TALO IKÄÄNTYY SUOMEN TAHTIIN. Jorma ja Tarja Haranen asuttavat Littoisissa taloa, jonka historia on yhtä vanha kuin Suomen itsenäisyys. Harasten kodiksi talo tuli 1990-luvulla. Alunperin talon rakennutti merikapteeni Nyström. Sen on suunnitellut arkkitehti August Krook. Satavuotiaat asiat korostuivat itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotena. Kuva: Heinimaija Hirvonen, Kaarina-Lehti.

SPINNERIT PYÖRIMÄÄN. Fidget spinnerit olivat kuluneen vuoden hitti lasten ja varhaisnuorten keskuudessa. Sormihyrriä pyöriteltiin, vaihdeltiin ja niillä tehtiin temppuja. Ilari Lehtola (vas.), Alvar Julkunen, Eemil Lockmer, Onni Salminen ja Eevert Lehtola kavereineen esittelevät hyrräkokoelmiaan. Kuva: Petri Lehtola, Laitilan Sanomat.

ISOT PURJELAIVAT TURUSSA. Kesällä Turussa vieraili jälleen upeita purjelaivoja Tall Ships Race -tapahtuman merkeissä. Tapahtumassa oli noin 544 000 osallistujaa. Dar Mlodziezy -alus jatkamassa matkaansa Turusta eteenpäin. Käynnissä on purjeiden paraati merellä. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

HÄÄMATKA PUUMAJOITUKSESSA. Ranskalais-suomalainen pariskunta Laura ja Bastien Berthe saivat häälahjaksi yön taivasalla, puiden väliin viritetyssä teltassa Sauvon Karunassa. Pari nautti hiljaisuudesta, jota kotikaupungissa Pariisissa ei ole tarjolla. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

TURUN PUUKOTUS. Kaksi kuoli ja kahdeksan haavoittui, kun marokkolainen Abderrahman Bouanane puukotti useita ihmisiä Turun keskustassa elokuun puolivälissä. Turun kauppatorilla järjestettiin puukotusten jälkeisenä iltana solidaarisuusmielenilmaus ja sadat kynttilät loistivat puukotuksen uhrien muistoksi. Bouanane epäillään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat .

SATEISEN KESÄN TANGO. Sateisen kesän viimeinen iltatori sai Petri ja Sari Haaviston tangoamaan Salon torilla. Salon legendaariset iltatorit vetivät tänäkin vuonna hyvin väkeä ja kesä päättyi vuoden tangokuninkaallisten tahdittamana. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

PRESIDENTTI UUDESSAKAUPUNGISSA. Presidentti Sauli Niinistö joutui ihmisten piirittämäksi Uudenkaupungin Pakkahuoneen torilla elokuussa. Niinistö vieraili Uudessakaupungissa Valmet Automotiven tehtaalla ja tapasi kansalaisia ja kaupungin johtoa sen jälkeen Pakkahuoneen torilla. Vierailulla juhlistettiin tänä vuonna 400 vuotta täyttävää Uuttakaupunkia. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

ZAKI TULI TAKAISIN. Turvapaikanhakijoita harvoin palautetaan takaisin Suomeen, jos heidät on jo kerran palautettu kotimaahansa. Zaki oli saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta hänellä oli työpaikka odottamassa ja työlupa haussa. Lupa saapui kuitenkin muutamia tunteja sen jälkeen, kun Zaki oli jo lennätetty pois Suomesta. Bussilastillinen loimaalaisia oli elokuussa vastaanottamassa lentoa Kabulista, jonka mukana Zaki saapui takaisin. Kuva: Kati Uusitalo, Loimaan Lehti.

KOSTEUSONGELMAT. Hovirinnan koulun pihamaalle Kaarinassa rakennettiin parakkiväistötiloja syyskuussa. Kosteusongelmaisen koulun peruskorjaukseen on budjetoitu 4,6 miljoonaa ensi vuodeksi. Kunnat ja kaupungit joutuivat monin paikoin tänä vuonna pohtimaan ratkaisuja kosteus- ja sisäilmaongelmiin. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

KYLTTI VAIHTOON. IoT Park Salon Meriniityssä aloitti toimintansa keväällä. Kampuksen kyltti nousi Joensuunkatu 7:n katolle järeän nosturin avustuksella lokakuussa. Nokian ja Microsoftin entisissä tiloissa toimii nyt kymmeniä yrityksiä ja Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipiste muuttaa sinne vuodenvaihteessa. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

LAIVANRAKENNUSBUUMI. Meyer Turun uuden goliath-nosturin pääkannatinpuomi nousi korkeuksiin marraskuussa. Telakkayhtiö Meyer Turku aloitti vuoden alussa mittavan investointiohjelman Turun telakalle. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiö hankki 30 miljoonaa euroa maksavan nosturin. Jättimäisen nosturin on tarkoitus olla toiminnassa keväällä 2018. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

ILO NÄKYY. Kun Kaarinan Taitoluistelijoiden Dream Edges -joukkueen arvostelupisteet Turun Gatorade Centerissä ilmestyivät tulostaululle marraskuussa, pystyi joukkueen ilon näkemään ja tuntemaan. Oman sarjan voitto muodostelmaluistelun SM-sarjojen 1. valintakilpailuissa toi joukkueelle paikan SM-kisoihin. Tähtäin on myös junioreiden MM-karsinnoissa. Joukkueen vapaaohjelman nimi on Pako mielisairaalasta. Kuva: Pekka Tenhonen, Kaarina-Lehti.

TUNTEIKKAAT KUNNIAVARTIOT. Turun sankarihautausmaalle saapui itsenäisyyspäivänä yli 2 000 ihmistä seuraamaan Suomen juhlavuoden kunniaksi järjestettyä kunniavartiota. Kunniavartioita järjestettiin myös monilla muilla sankarihaudoilla. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

ITSENÄISYYDEN VÄRIT. Suomi 100 -itsenäisyyspäivän ympärillä valaistut rakennukset keräsivät paljon huomiota ja valtavasti katselijoita ja kävijöitä. Salossa Uskelan valaistu kirkko oli itsenäisyyspäivänä varsinainen yleisö- ja ihastelijamagneetti. Kuva: Mikko Kiviluoto, Salon Seudun Sanomat.

PUHU PUKILLE. Kosken joulunavauksessa joulupukki kuunteli korvat höröllään kolmevuotiaan Eino Laineen jutustelua. Eino kertoi toivovansa joululahjaksi oikein ison oikean auton. Toimittajan udellessa, miten hän meinaa saada ajokortin, kun on vielä niin pieni, oli Einolla ratkaisu jo mielessä: ”Lainaan tietenkin iskän ajokorttia!” Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti.

