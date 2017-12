Vilppaan lahjalista: toppatakki, shampoota, säärisuojat ja luontodokumentteja

Rakas Joulupukki.

Tiedän, että kirjeeni tulee hirmuisen myöhässä. Syksy on ollut melko kiireinen ja vasta nyt on ollut aikaa kunnolla hengähtää. Toivottavasti sait jo marraskuussa kirjoittamani kirjeen. Kirjoitan varmuuden vuoksi vielä koko joukkueeni puolesta, sillä ainakaan kukaan ei ole ainakaan kertonut Sinulle kirjoittaneensa.

En ole tuntenut joukkueesta suurinta osaa kuin vasta muutaman kuukauden, mutta voin silti kokemuksen perusteella luvata, että he ovat todella mukavia ja kilttejä. Senhän tosin tonttusi ovat varmaan jo kertoneet.

Meidän kaikki amerikkalaiset näyttävät vähän samasta puusta veistetyiltä, mutta Tobin on heistä se hiljaisin ja rauhallisin, joka useimmiten pyörittelee päätään muiden jutuille. Uskon Tobinin saaneen jo eniten odottamansa joululahjan saadessaan tyttöystävänsä Saloon jouluksi.

Meidän joukkueen pisimmälle amerikkalaiselle, aina yhtä viihdyttävälle Aaronille, toivon talvitakkia. Hän on joko hävittänyt joukkueelta kauden alussa saadun toppatakin tai sitten Alabaman yliopiston kasvatilla on tietty pakkasraja, jonka jälkeen hän alkaa vasta käyttää takkia – vielä sitä ei ole näkynyt. Housun lahkeet hän on sentään rullannut jo alas asti.

Hawkilla tuntuu olevan uudet koriskengät joka viikko. Hän tosin on sen verran kova harjoittelija, että ne varmasti kuluvatkin melko nopeasti. Yhdet koripallokengät lisää olisikin varmasti turvallinen ja miellyttävä valinta.

John on amerikkalaisista se lyhyin ja äänekkäin. Jos tonttusi ovat käyneet kurkkimassa pukukopin ikkunoista niin he ovat varmasti kuulleet Johnin äänen. John tuntuu olevan luontodokumenttien suuri ystävä, joten hän voisi arvostaa uutta luontodokumenttisarjaa vaikkapa paluulennolleen Yhdysvalloista Suomeen.

Toinen, jonka äänen tontut ovat varmasti kuulleet kantautuvan pukukopista, on totta kai Juho.

Juho oli Mikon kanssa Barcelonassa lomailemassa, mikä aiheuttaa ehkä hieman kateutta. Tekisikin mieli olla toivomatta heille sen lisäksi mitään muuta joululahjaa. Käviväthän he myös syksyllä maajoukkueen kanssa Bulgariassa ”lomailemassa”. Me muut emme sen sijaan ole käyneet Perniötä etelämpänä.

Juho ja Mikko ovat kuitenkin olleet niin kilttejä, että voisithan Sinä heille vielä jotain keksiä. Joulumuori voisi leipoa Juholle pukukoppiin tuotavaksi oikein herkullisen kakun uuden sopimuksen kunniaksi.

Mikolle sen sijaan toivon vilpittömästi parempaa tuuria terveyden kanssa. Älä ainakaan enää yhtään uutta loukkaantumista tuo hänelle joululahjaksi.

Koko joukkueen pikkuveljelle, Aatulle, toivoisin muutaman varapullon shampoota varastoon, sillä nuorella miehellä on kyky unohdella shampoopullo milloin minnekin.

Vähän samaa ongelmaa on Matiaksellakin, jolla varmasti olisi käyttöä uusille paidoille. Matiaksella ei koskaan voi olla liikaa paitoja.

Teemulle toivon koko joukkueen puolesta säärisuojia pelipäivää edeltäviä jalkapallo-otteluita varten. Se helpottaisi myös meidän nuorten joukkueen pelaamista, kun ei tarvitsisi jatkuvasti varoa tätä ”vanhusten” joukkueen Litmasta.

Olisi todellinen joulun ihme, jos löytäisit sellaisia suomiräp-albumeita, joita Jyväskylän räpskenestä kotoisin oleva Topias ei ole vielä kuunnellut.

Aina vähän turhistakin murehtivalle Rikulle sen sijaan toivon erittäin rentouttavaa ja stressitöntä joulun aikaa.

Tässä vaatimattomat toiveeni. Toivottavasti ehdit joulukiireiden rauhoituttua katsomaan meidän peliä tänne Saloon. Seuraava peli on jo torstaina.

Nähdään siellä!

Miikka Luosmaa

Kirjoittaja on 23-vuotias karkkilalaislähtöinen koripalloilija ja opiskelija Turun kauppakorkeakoulussa. Hän pelaa ensimmäistä kauttaan Vilppaassa.