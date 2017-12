Uudenvuodenpäivänä on luvassa lauhempaa ja sateisempaa säätä kuin aattona, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Lumisadealue leviää etelästä Oulun korkeudelle asti. Päivän mittaan lumisateet heikkenevät Etelä-Suomessa. Lapissa uudenvuodenpäivä on enimmäkseen poutainen.

Lämpötila on etelärannikolla ja Lounais-Suomessa asteen tai pari plussan puolella, maan keskiosissa suunnilleen saman verran miinuksella. Lapissa pakkasta on viitisen astetta.

STT

