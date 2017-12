Yhdysvalloissa missipomo erosi törkyviestiskandaalin vuoksi

Yhdysvalloissa missikisoja järjestävän Miss America -järjestön toimitusjohtaja on eronnut tehtävästään vuodettujen törkyviestin takia. Perjantaina Huffington Post julkaisi sähköpostiviestejä, joissa haukuttiin missikilpailun aiempia voittajia. Viesteissä käytettiin alatyylistä kieltä ja esimerkiksi arvosteltiin voittajien painoa. Huffington Postin mukaan toimitusjohtaja Sam Haskell oli yksi viestien kirjoittajista.

Vuodon jälkeen kymmenet entiset Miss America -voittajat allekirjoittivat avoimen kirjeen, jossa vaadittiin järjestön johtajiston eroa.

Miss America -järjestö kertoi tiedotteessaan viikonloppuna, että Haskellin eropyyntö on hyväksytty ja ero tulee voimaan välittömästi.

Huffington Postin mukaan myös järjestön puheenjohtaja on eronnut ja operatiivinen johtaja jättänyt eropyynnön.

STT

