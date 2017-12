Yhdysvaltain kongressi hyväksyi verouudistuspaketin – suuri voitto Trumpille

Yhdysvalloissa keskiviikosta muodostui voitokas päivä presidentti Donald Trumpille. Hänen jo presidentinvaalikampanjansa aikana lupaama verouudistus hyväksyttiin sekä edustajainhuoneessa että senaatissa.

Edustajainhuone äänesti veropaketista jo toistamiseen lakiehdotuksen tekstiin tehtyjen teknisten muutosten takia. Äänet jakautuivat 224 puolesta ja 201 vastaan. Demokraattien rinnalla vastaan äänesti 12 republikaaniedustajaa.

Jo aiemmin keskiviikkona senaatti hyväksyi verouudistuspaketin äänin 51-48.

Kyseessä on Yhdysvaltain suurin verouudistus kolmeen vuosikymmeneen. Se tuo huomattavia verohelpotuksia yrityksille, ja myös palkansaajien tulovero laskee väliaikaisesti tulotasosta riippumatta. Suurimmat hyödyt ovat kuitenkin tulossa suurituloisille.

Samalla uudistus lisää valtion velkaantumista, sillä paketin arvioidaan tulevan maksamaan kymmenessä vuodessa lähes 1 500 miljardia dollaria. Republikaanien mukaan se kuitenkin maksaa itsensä takaisin, kun verohelpotusten myötä talous kasvaa, tuottavuus paranee ja työpaikkoja syntyy lisää.

Esitys pudottaa yritysten verotusta nykyisestä 35 prosentista 21 prosenttiin.

Demokraatit: Hyödyt rikkaille

Demokraattien mukaan verouudistus hyödyttää eniten yrityksiä ja rikkaita amerikkalaisia. Demokraattisenaattori Elizabeth Warren luonnehti verouudistusta ryöstöksi, kertoi BBC.

Senaattori KirstinGillibrand puolestaan syytti republikaaneja siitä, että nämä panivat lahjoittajansa työtätekevien keskiluokkaisten perheiden edelle.

Verouudistuksella ei ole myöskään amerikkalaisten enemmistön tukea takanaan. Uutiskanava CNN:n mielipidekyselyn mukaan nimittäin 55 prosenttia vastustaa sitä ja vain 33 prosenttia seisoo republikaanien esittämien uudistusten takana.

Uudistuksella on vaikutuksia myös terveydenhuoltojärjestelmään. Se muuttaa sairausvakuutuksen ottamisen vapaaehtoiseksi, kun se nykyään on pakollista lähes kaikille. Vapaaehtoisuuden arvioidaan nostavan vakuutusmaksuja, ja demokraattien mukaan yhä useampi putoaisi vakuutuksen piiristä.

Republikaanit ovat tänä vuonna epäonnistuneet yrityksissään säätää uusi terveydenhuoltolaki presidentti Barack Obaman läpiviemän Obamacaren tilalle.

Uudistus antaa myös mahdollisuuden öljyn- ja kaasunporaukselle Alaskassa olevalla luonnonsuojelualueella, mikä on suuri takaisku luonnonsuojelijoille.

Republikaanit hurrasivat

Senaatin äänestys aiemmin keskiviikkona näytti menevän tiukaksi, koska John McCain oli poissa syöpähoitojen takia. Kaksi republikaanisenaattoria perääntyi kuitenkin uhkauksistaan vastustaa lakipakettia. Varapresidentti Pence julisti paketin hyväksytyksi samalla kun republikaaniedustajat hurrasivat.

Edustajainhuoneen puhemiehen Paul Ryanin mukaan nelihenkinen perhe säästää ensi vuonna veroissa runsaat 2 000 dollaria.

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42429424

http://edition.cnn.com/2017/12/20/politics/house-senate-trump-tax-bill/index.html

STT

Kuvat: