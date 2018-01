Ainakin 23 siviiliä kuollut ilmaiskuissa ja tulituksessa Syyriassa

Ainakin 23 siviiliä on saanut surmansa ilmaiskuissa Syyriassa lähellä Damaskosta, kertoo Syyrian sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Ilmaiskut tehtiin keskiviikkona Syyrian kapinallisjoukkojen hallussa olevalle alueelle Itä-Ghoutassa. Suurin osa siviiliuhreista, yhteensä 18 ihmistä, kuoli Venäjän ilmaiskuissa Misraban kaupungissa. Loput saivat surmansa Syyrian hallinnon kranaattitulituksessa.

Järjestön mukaan kuolleiden joukossa oli kolme lasta ja 11 naista. Sairaalalähteiden mukaan siviilejä myös loukkaantui, osa vakavasti. Loukkaantuneiden joukossa oli lähteiden mukaan esimerkiksi kokonaan tai osin sokeutuneita ihmisiä.

Syyrian sodassa on vuodesta 2011 lähtien kuollut yli 340 000 ihmistä.

STT