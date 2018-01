Ankara kylmyys riivaa Pohjois-Amerikkaa – Kanadan lentokentillä kaaos

Pohjois-Amerikkaa koetteleva ankara kylmyys on pannut pakkasennätyksiä uusiksi eri puolilla Yhdysvaltoja. Maan viranomaisten mukaan ainakin neljän ihmisen tiedetään kuolleen kylmyyteen, kertoi NBC.

Pakkanen ja lumisade on sotkenut liikennettä Kanadan suurimmilla lentokentillä. Satoja Torontosta lähteviä lentoja jouduttiin perumaan lumentulon takia ja osa lennoista myöhästyi neljästä viiteen tuntia.

Myös Montrealin, Calgaryn ja Ottawan kentillä on ollut vaikeuksia.

https://www.nbcnews.com/news/weather/new-year-brings-record-low-temperatures-cold-eyed-four-deaths-n833916?cid=sm_npd_nn_tw_ma

STT

Kuvat: