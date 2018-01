Espanjan talousministeri: Katalonian kriisi on maksanut maalle miljardin

Espanjan talousministeri sanoo, että Katalonian kriisi on saattanut maksaa maalle jopa miljardi euroa. Talousministeri Luis de Guindosin mukaan jatkuva epävakaus on haitannut muutoin vauraan alueen kasvua. Espanjan bruttokansantuotteesta noin viidennes on tullut Kataloniasta, hän sanoo.

Espanja vajosi vuosikymmeniin syvimpään poliittiseen kriisiin, kun Katalonia julistautui yksipuolisesti itsenäiseksi lokakuussa. Julistusta edelsi kansanäänestys, joka Espanjan hallituksen mukaan oli vastoin maan perustuslakia.

Yli 3 000 yritystä on kriisin alettua siirtänyt pääkonttorinsa pois Kataloniasta.

STT