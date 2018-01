Etelä-Korea ehdotti Pohjois-Korealla korkean tason neuvotteluja – keskustelua toivotaan talviolympialaisista ja muista asioista

Etelä-Korea on ehdottanut Pohjois-Korealle korkean tason neuvotteluiden järjestämistä ensi tiistaina, kertoo Etelä-Korean yhdistämisministeri Cho Myoung-gyon. Ministerin mukaan Etelä-Korea toivoo, että Koreoiden edustajat voisivat keskustella kasvotusten Pohjois-Korean osallistumisesta Pyeongchangin talviolympialaisiin sekä muista molempia maita kiinnostavista asioista.

Koreat kävivät korkean tason neuvotteluja keskenään edellisen kerran vuonna 2015. Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in on pitkään puoltanut neuvotteluiden uudelleenkäynnistämistä, mutta haluaa, että niiden yhteydessä otetaan askelia myös ydinasekysymyksessä. Pohjois-Korea on viime kuukausina hermostuttanut ympäröivää maailmaa ohjustesteillä ja kuudennella ydinkokeellaan.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sanoi uudenvuoden viestissään, että Pohjois-Korea voisi lähettää valtuuskunnan Etelä-Koreassa helmikuussa järjestettäviin talviolympialaisiin. Kyseessä oli ensimmäinen merkki siitä, että Pohjois-Korea saattaisi osallistua kisoihin.

Kisat alkavat 9. helmikuuta ja niiden pitopaikka sijaitsee vain 80 kilometriä Koreoiden rajasta. Kaksi Pohjois-Korean taitoluistelijaa täytti vaatimukset olympialaisiin osallistumisesta, mutta Pohjois-Korea ei ilmoittanut heitä kisoihin ajoissa. Kansainvälinen olympiakomitea voi vielä kutsua heidät kisoihin.

STT

