EU vaatii oikeutta rauhanomaiseen mielenosoittamiseen ja ilmaisunvapauteen Iranissa

EU on vaatinut, että Iran takaa ihmisten oikeuden osoittaa mieltään Iranissa. EU:n ulkoministerin Federica Mogherinin edustaja sanoi tiedotteessa, että EU on ollut yhteyksissä Iranin viranomaisiin ja että EU odottaa, että oikeus rauhanomaiseen mielenilmaisuun ja ilmaisunvapauteen taataan.

– Seuraamme tilanteen kehittymistä, edustaja sanoi.

Hallituksen vastaiset mielenosoitukset eri puolilla Irania jatkuivat maanantaina jo viidettä päivää. Mielenosoitukset alkoivat Mashhadin kaupungissa kasvavien elinkustannusten vastustamisesta, mutta kääntyivät pian koko islamilaisen hallinnon vastaisiksi ja levisivät ympäri maata.

Tiedon saaminen mielenosoituksista on ollut vaikeata, sillä Iranin hallinto on asettanut muun muassa matkustusrajoituksia ja estänyt sosiaalisen median ja mobiilin internetin käyttöä.

Mielenosoitukset jatkuneet presidentin varoituksista huolimatta

Yhteensä 13 ihmisen oli kerrottu kuolleen mielenosoituksissa maanantai-iltaan mennessä.

Maanantain vastaisena yönä mielenosoituksissa kuoli 10 ihmistä. Jo aiemmin oli kuollut kaksi mielenosoittajaa. Valtaosassa tapauksista viranomaiset eivät ole kertoneet, kuka on vastuussa kuolemista. Valtiollisen tv-kanavan mukaan Najafabadin kaupungissa poliisi kuoli maanantaina illalla metsästysaseen luotiin. Lisäksi kolme ihmistä haavoittui laukauksista.

Mielenosoitusten yhteydessä on viranomaisten mukaan pidätetty viime päivinä yli 400 ihmistä, joista satakunta oli vapautettu eilisiltaan mennessä.

Presidentti Hasan Ruhani on julkistanut verkkosivuillaan lausunnon varoittaen, että Iranin kansa tulee ”vastaamaan mellakoitsijoille ja lainrikkojille”. Hän yritti jo sunnuntaina tv-puheessaan vedota tilanteen rauhoittamiseksi, mutta mielenosoitukset jatkuivat siitä huolimatta.

Ruhani valittiin Iranin presidentiksi vuonna 2013 ja uudelleen viime vuonna. Hän lupasi kohentaa maan taloudellista tilaa, mutta monien iranilaisten mielestä edistys on ollut liian hidasta. Varsinkin nuorisotyöttömyys on korkealla.

