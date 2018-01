Herkku-ruokakaupat avautuvat osana S-ryhmää – kassalla voi käyttää S-ryhmän tai Stockmannin korttia

Stockmannin tavaratalojen Herkku-ruokakaupoissa alkaa tänään aika S-ryhmän komennossa. Herkut avautuvat uudestaan oltuaan eilen kiinni omistajanvaihdoksen vuoksi.

S-ryhmä kertoo, että kapulanvaihdon aikana myymälöissä on tehty tietojärjestelmämuutoksia. Asiakas voi jatkossa päättää, käyttääkö kassalla S-ryhmän bonuskorttia vai Stockmannin kanta-asiakaskorttia.

– Tietojärjestelmien osalta kyse on todella isosta muutoksesta, joka on tehty muutamassa päivässä. Hieman jännittää, että menevätkö bittipalikat paikoilleen kuin Strömsössä, sanoi S-ryhmän vähittäiskaupan kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu tiedotteessa.

S-ryhmän tavoitteena on tehdä Herkuista S-ryhmän ruokakaupan lippulaivamyymälöitä. S-ryhmä sanoo Herkun toiminnan jatkuvan alkuvaiheessa entisellään. Useiden tuotteiden hintoja kuitenkin S-ryhmän mukaan lasketaan.

S-ryhmä ja Stockmann sopivat kaupasta kesäkuussa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi sille hyväksyntänsä joulukuussa.

STT

Kuvat: