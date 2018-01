HS: Kolmivuotiaan tyttärensä murhasta Porvoossa epäilty mies mielentilatutkimukseen

Kolmivuotiaan lapsensa murhasta epäilty mies on määrätty mielentilatutkimukseen. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksestä kertoi tiistaina Helsingin Sanomat.

38-vuotias mies puukotti tytärtään leikkipuistossa Porvoossa marraskuussa. Hänet vangittiin todennäköisin syin murhasta epäiltynä.

Kolmivuotiaan vanhemmilla oli meneillään kiista huoltajuudesta. Tytön äiti oli hakenut isälle laajennettua lähestymiskieltoa. Ennen veritekoa isä oli siepannut lapsen, kun äiti oli laittamassa tätä autoon.

Mielentilatutkimuksen tekeminen kestää yleensä pari kuukautta. Aiemmin käräjäoikeus on määrännyt, että miestä vastaan on nostettava rikossyyte viimeistään 28. maaliskuuta.

STT

