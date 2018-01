HSL: Länsimetron liityntäliikenne käyntiin ongelmitta

Länsimetron liityntäliikenne on käynnistynyt ongelmitta, kerrotaan Helsingin seudun liikenteen (HSL) viestintäpäivystyksestä.

HSL:n mukaan aamuliikenne on sujunut rauhallisesti ja matkustajamäärät ovat olleet tammikuun alun normaalitasolla. Minkäänlaisia ruuhkia länsimetrossa ei ole ollut.

HSL:n mukaan kaikissa liityntäliikenteen terminaaleissa on paikalla opastajia, jotka voivat neuvoa avun tarpeessa olevia matkustajia.

Linjauudistuksen vaikutukset ulottuvat Espoossa rantaradan tuntumaan ja osin sen pohjoispuolelle sekä esimerkiksi Kauniaisten ja Kirkkonummen bussilinjoihin.

HSL varautuu järjestämällä oppaita ja infopisteitä osalle asemista tänään ja huomenna sekä 8-9. tammikuuta. Uudistus on laaja, sillä se vaikuttaa arviolta yli 200 000 ihmisen joukkoliikenneyhteyksiin.

HSL:n kehottaa matkustajia varaamaan aikaa ja tarkistamaan reitin etukäteen.

STT

Kuvat: