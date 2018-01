Iranin korkein johtaja syyttää ”vihollisia” levottomuuksista

Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei syyttää Iranin ”vihollisia” juonesta maan hallituksen haastamiseksi. Khamenei kommentoi maassa puhjenneita mielenosoituksia ensimmäisen kerran televisiopuheessa.

Khamenein mukaan Iranin viholliset käyttävät kaikkia keinojaan, rahaa, aseita, politiikkaa ja turvallisuuspalveluita luodakseen ongelmia islamilaiselle hallinnolle.

– Vihollinen etsii aina tilaisuutta ja rakoa soluttautua Iraniin ja hyökätä sitä vastaan, Khamenei varoitteli.

Kuudetta päivää jatkuvat mielenosoitukset ovat vaatineet jälleen ihmishenkiä. Iranin valtiollisen television mukaan viime yön aikana on kuollut yhdeksän ihmistä lisää.

Television mukaan kuusi mielenosoittajaa kuoli Qahderijanin kaupungissa hyökättyään poliisiasemalle. Kahriz Sangissa kuoli vallankumouskaartin jäsen ja Khomeinishahrissa sivullinen henkilö.

Jo aiemmin oli kerrottu, että Najafabadin kaupungissa ammuttiin poliisi metsästysaseella. Kaikkiaan kuolonuhrien määrä on mielenosoitusten alkamisen jälkeen noussut jo ainakin kahteenkymmeneen.

Iranin Teheranissa on kolmen päivän aikana pidätetty yhteensä noin 450 mielenosoittajaa, kertoo pääkaupungin hallinnon edustaja. Edustajan mukaan lauantaina pidätettiin 200 ihmistä, sunnuntaina 150 ja eilen maanantaina sata. Isfahanissa pidätettiin eilen toiset sata ihmistä.

Mielenosoitukset ovat olleet Teheranissa melko maltillisia verrattuna Iranin muihin osiin. Vallankumouskaartia ei ole toistaiseksi pyydetty tukahduttamaan niitä, mutta paikallisen kaartin varakomentaja vakuutti, että joukko on valmis puuttumaan tilanteeseen.

– Me emme salli turvattomuuden jatkuvan Teheranissa, sanoi varakomentaja Esmail Kowsari.

Myös Iranin korkean kansallisen turvallisuuskomitean sihteeri Ali Shamkhani syytti levottomuuksista ulkovaltoja.

– Viestit Iranin tilanteesta ovat lähtöisin Yhdysvalloista, Britanniasta ja Saudi-Arabiasta, hän sanoi iranilaismedialle.

Rajuimmat protestit sitten vuoden 2009

EU vaatii, että Iran takaa ihmisten oikeuden osoittaa mieltään Iranissa. EU:n ulkoministerin Federica Mogherinin edustaja sanoi tiedotteessa, että EU on ollut yhteyksissä Iranin viranomaisiin ja odottaa, että oikeus rauhanomaiseen mielenilmaisuun ja ilmaisunvapauteen taataan.

Turkin ulkoministeriö ilmaisi myös huolensa Iranin tapahtumista ja syytti levottomuuksista ulkomaisia vaikutteita.

Uusi liikehdintä alkoi maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Mashadissa torstaina, aluksi vastalauseena korkeille elinkustannuksille ja heikolle talouskehitykselle. Mielenosoitusten jatkuessa kaduilla on kuultu vaatimuksia maan poliittisten johtajien erottamisesta.

Tiedon saaminen mielenosoituksista on ollut vaikeata, sillä Iranin hallinto on asettanut matkustusrajoituksia ja estänyt sosiaalisen median ja mobiilin internetin käyttöä.

Suurmielenosoitukset Iranissa ovat rajuimmat sitten vuoden 2009 vaalien yhteydessä puhjenneiden mielenilmaisujen. Silloin syttyneissä väkivaltaisuuksissa kuoli virallisten tietojen mukaan ainakin 36 ihmistä. Opposition mukaan kuolonuhreja oli 72.

STT

Kuvat: