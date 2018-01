Iranin mielenosoitukset jatkuvat – palavia autoja, pidätyksiä, poliisi kuoli metsästysaseen luotiin

Hallituksen vastaiset mielenosoitukset eri puolilla Irania jatkuivat maanantaina jo viidettä päivää. Paikallinen media näytti kuvaa muun muassa palavista autoista, ja sosiaalisessa mediassa levisi videonpätkiä hallituksen vastaisia iskulauseita huutavista mielenosoittajista.

Valtiollisen tv-kanavan mukaan Najafabadin kaupungissa poliisi kuoli illalla metsästysaseen luotiin. Lisäksi kolme ihmistä haavoittui laukauksista.

Kuvien perusteella poliisi oli näkyvästi läsnä pääkaupungin Teheranin kaduilla. Viranomaiset kertoivat myös uusista pidätyksistä, mutta eivät iltaan mennessä täsmentäneet tietoja.

Mielenosoitukset alkoivat Mashhadin kaupungissa kasvavien elinkustannusten vastustamisesta, mutta kääntyivät pian koko islamilaisen hallinnon vastaisiksi ja levisivät ympäri maata.

Tiedon saaminen mielenosoituksista on ollut vaikeata, sillä Iranin hallinto on asettanut muun muassa matkustusrajoituksia ja estänyt sosiaalisen median ja mobiilin internetin käyttöä.

Yhteensä 13 ihmisen oli kerrottu kuolleen mielenosoituksissa maanantai-iltaan mennessä.

Maanantain vastaisena yönä mielenosoituksissa kuoli 10 ihmistä. Jo aiemmin oli kuollut kaksi mielenosoittajaa. Valtaosassa tapauksista viranomaiset eivät ole kertoneet, kuka on vastuussa kuolemista.

Heidän mukaansa mielenosoitusten yhteydessä on pidätetty viime päivinä yli 400 ihmistä, joista satakunta oli maanantai-iltaan mennessä vapautettu.

Kyynelkaasua ja vesitykkejä

Presidentti Hasan Ruhani oli julkistanut aiemmin verkkosivuillaan lausunnon varoittaen, että Iranin kansa tulee ”vastaamaan mellakoitsijoille ja lainrikkojille”. Hän yritti jo sunnuntaina tv-puheessaan vedota tilanteen rauhoittamiseksi, mutta mielenosoitukset jatkuivat siitä huolimatta.

– Ihmiset ovat vapaita ilmaisemaan arvostelunsa ja osoittamaan mieltään. Mutta arvostelu on eri asia kuin väkivalta ja julkisen omaisuuden tuhoaminen, Ruhani sanoi puheessaan.

Sosiaalisessa mediassa levinneiden videoiden perusteella poliisi käytti jo ennen maanantaita kyynelkaasua ja vesitykkiä hajottaakseen Teheraniin kokoontuneen mielenosoituksen.

Valtion media vaikeni aluksi mielenosoituksista mutta esitti niistä kuvaa sunnuntaista alkaen. Kuvissa näkyi nuoria miehiä kivittämässä pankkeja ja ajoneuvoja sekä Iranin lippua polttava mies.

Ruhani valittiin Iranin presidentiksi vuonna 2013 ja uudelleen viime vuonna. Hän lupasi kohentaa maan taloudellista tilaa, mutta monien iranilaisten mielestä edistys on ollut liian hidasta. Varsinkin nuorisotyöttömyys on korkealla.

– Ruhani on pitänyt tiukkaa talouskuria vuodesta 2013 lähtien ja markkinoinut sitä pakollisena kuurina, jotta inflaatio ja valuuttakurssiongelmat pysyisivät kurissa ja Iranin vetovoima investointikohteena paranisi. Mutta vuosia kestävä vyönkiristys talouspakotteiden jälkeen koettelee ihmisten kärsivällisyyttä, sanoi EU:n ja Iranin välistä vuoropuhelua edistävän Europe-Iran Forumin perustaja Esfandyar Batmanghelidj.

Vasta muutama viikko sitten Ruhanin hallitus esitteli joukon uusia heikennyksiä sosiaaliturvaan ja korotuksia polttoaineiden hintoihin.

STT

Kuvat: