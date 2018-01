Iranin mielenosoitukset jatkuvat – palavia autoja, uusia pidätyksiä

Hallituksen vastaiset mielenosoitukset eri puolilla Irania jatkuvat jo viidettä päivää. Paikallinen media on näyttänyt kuvaa muun muassa palavista autoista, ja sosiaalisessa mediassa on levinnyt videonpätkiä hallituksen vastaisia iskulauseita huutavista mielenosoittajista. Kuvissa näkyy myös poliisin näkyvä läsnäolo pääkaupunki Teheranin kaduilla.

Viranomaiset kertoivat myös uusista pidätyksistä, mutta eivät täsmentäneet tietoja.

Mielenosoitukset alkoivat kasvavien elinkustannusten vastustamisesta, mutta kääntyivät pian koko islamilaisen hallinnon vastaisiksi.

Tiedon saaminen mielenosoituksista on ollut vaikeata, sillä Iranin hallinto on asettanut muun muassa matkustusrajoituksia ja estänyt sosiaalisen median ja mobiilin internetin käyttöä.

Mielenosoituksissa 10 kuollutta eilisen jälkeen

Iranin valtiollinen televisio kertoi aiemmin, että mielenosoituksissa on eilisen jälkeen kuollut jo kymmenen ihmistä. Aiemmin oli kerrottu neljästä uhrista, mutta uusien tietojen mukaan Tuyserkanin kaupungissa on kuollut kuusi ihmistä lisää laukaustenvaihdossa.

Viranomaiset eivät kertoneet, kenen luoteihin he kuolivat. Aiemmin oli kerrottu, että Dorudin ja Izehin kaupungeissa oli kummassakin kuollut kaksi ihmistä. Torstaina alkaneet mielenosoitukset ovat tähän mennessä vaatineet yhteensä 12 henkeä.

Presidentti Hassan Ruhani julkisti verkkosivuillaan uuden lausunnon varoittaen, että Iranin kansa tulee ”vastaamaan mellakoitsijoille ja lainrikkojille”. Ruhanin mukaan mielenosoittajat edustavat vähemmistöä, jotka huutavat iskulauseita lakia ja kansan tahtoa vastaan loukaten vallankumouksen arvoja.

Ruhani yritti jo eilen tv-puheessaan vedota tilanteen rauhoittamiseksi, mutta mielenosoitukset jatkuivat siitä huolimatta.

– Ihmiset ovat vapaita ilmaisemaan arvostelunsa ja osoittamaan mieltään. Mutta arvostelu on eri asia kuin väkivalta ja julkisen omaisuuden tuhoaminen, Ruhani sanoi puheessaan.

Sosiaalisessa mediassa levinneiden videoiden perusteella poliisi käytti kyynelkaasua ja vesitykkiä hajottaakseen Teheraniin kerääntyneen pienen joukon mielenosoittajia. Myös Kermanshahin, Khorramabadin ja Shahinshahrin kaupungeissa kerrottiin mielenosoituksista. Tietojen tarkistamista vaikeuttivat viranomaisten määräämät matkustuskiellot ja sosiaalisen median estot.

Korkeiden elinkustannusten vastustamisesta alkaneet protestit ovat levinneet eri puolille maata ja muuttuneet islamilaisen hallinnon vastaisiksi. Valtion media vaikeni aluksi mielenosoituksista mutta esitti niistä kuvaa eilisestä alkaen. Kuvissa näkyi nuoria miehiä kivittämässä pankkeja ja ajoneuvoja sekä Iranin lippua polttava mies.

Sosiaalista mediaa rajoitettu

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi Iranin tilannetta Twitterissä. Trump sanoi tviitissään Iranin nyt sulkeneen internetin, jotta rauhalliset mielenosoittajat eivät voi kommunikoida. Trumpin mukaan tämä ei ole hyvä asia.

– Iran, jossa on eniten sponsoroitua terroria ja päivittäisiä ihmisoikeusloukkauksia, on nyt sulkenut internetin, jotta rauhalliset mielenosoittajat eivät voi kommunikoida. Ei hyvä! Trump kirjoitti.

Iranin viranomaiset ovat rajoittaneet sosiaalisen median käyttöä suitsiakseen mielenosoituksia. Pääsyä on rajoitettu viestisovellus Telegramiin ja kuvasovellus Instagramiin.

Ruhani reagoi Trumpin kommentteihin sanomalla, ettei Trumpilla ole ”oikeutta” tuntea sympatiaa iranilaisia mielenosoittajia kohtaan. Trump on Ruhanin mukaan aiemmin kutsunut heitä terroristeiksi.

– Tuo mies, joka haluaa tänään Yhdysvalloissa tuntea myötätuntoa kansaamme kohtaan, on unohtanut, että muutama kuukausi sitten hän kutsui Iranin kansaa terroristeiksi, Ruhani sanoi.

Talouden ongelmat risovat

Ruhani valittiin presidentiksi vuonna 2013. Hän lupasi kohentaa maan taloudellista tilaa, mutta monien iranilaisten mielestä edistys on ollut liian hidasta. Varsinkin nuorisotyöttömyys on korkealla.

– Ruhani on pitänyt tiukkaa talouskuria vuodesta 2013 lähtien ja markkinoinut sitä pakollisena kuurina, jotta inflaatio ja valuuttakurssiongelmat pysyisivät kurissa ja Iranin vetovoima investointikohteena paranisi. Mutta vuosia kestävä vyönkiristys talouspakotteiden jälkeen koettelee ihmisten kärsivällisyyttä, sanoi EU:n ja Iranin välistä vuoropuhelua edistävän Europe-Iran Forumin perustaja Esfandyar Batmanghelidj.

