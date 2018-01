Jo toinen pankkilakko alkaa, useiden suurten pankkien konttorit ja puhelinpalvelut ovat kiinni

Kaksipäiväinen pankkilakko alkaa tänään. Rahoitusalan työriita aiheutti jo viime viikolla torstain ja perjantain kestäneen lakon, eikä sopua löytynyt tälläkään viikolla valtakunnansovittelijan johdolla käydyissä neuvotteluissa.

Työnseisauksen takia ainakin Nordean, OP:n, Aktian ja Danske Bankin konttorit ovat kiinni. Nordean puhelinpalvelu on auki vajaalla miehityksellä kello 9-17, OP:llä, Aktialla ja Danske Bankilla myös puhelinpalvelu on kiinni. Verkkopankit ja mobiilipalvelut toimivat normaalisti, mutta niissä voi olla ruuhkan takia hitautta.

Handelsbanken, Hypo ja Oma Säästöpankki pyrkivät palvelemaan normaalisti.

Korttimaksaminen ja käteisautomaatit toimivat lakon aikana normaalisti. Pankit pyrkivät maksamaan eläkkeet ja palkat normaalisti.

Lakkoon osallistuvat Ammattiliitto Pro, Nousu, Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä Danske Bankin Esimiehet ja Asiantuntijat ja Danske Bankin henkilöstöyhdistys. Lisäksi ICT-alan toimihenkilöt tukevat rahoitusalan lakkoa työsaarrolla, joten esimerkiksi verkkopankkien mahdolliset ongelmat saattavat jäädä korjaamatta.

Suurimpana kiistakapulana rahoitusalan työriidassa on ollut viikonlopputöiden teettäminen. Palkansaajapuoli on esittänyt ratkaisuksi paikallista sopimista, mitä työnantajapuoli ei pidä toimivana ratkaisuna.

Työnantajapuolen esittämässä mallissa viikonlopputöihin saisi määrätä tilanteissa, joissa vapaaehtoisia ei ole riittävästi. Palkansaajapuolen mielestä tämä antaisi työnantajalle käytännössä saneluoikeuden.

Valtakunnansovittelija Minna Helteen mukaan keskusteluja osapuolten välillä jatketaan heti, kun se on mahdollista. Tämän viikon keskusteluissa tilanne on ollut melkoisessa umpisolmussa eivätkä osapuolet ole käytännössä päässeet lähemmäksi toisiaan.

STT

