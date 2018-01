Kauppalehti: Mäntyluodon lauttatelakka menossa myyntiin Porissa

Porin Mäntyluodon lauttatelakka on menossa myyntiin, kertoi Kauppalehti tiistaina. Lehti perustaa tietonsa amerikkalaisiin öljyalan lähteisiin, joiden mukaan ranskalainen Technip saattaisi myydä telakan ulkopuoliselle ostajalle tai telakan nykyiselle johdolle. On myös mahdollista, että emokonserni jäisi telakan osaomistajaksi turvaamaan sen siirtymisen nykyiselle johdolle.

Telakkayhtiö Technip Finland Offshore on valmistanut tuotantolauttoja Meksikonlahden öljy- ja kaasukentille. Kauppalehden mukaan Mäntyluodolla ei ole tällä hetkellä yhtään lauttaa teon alla.

Kauppalehden mukaan telakan myyntiä voi vaikeuttaa se, että öljy-yhtiöt eivät ole innokkaita ostamaan uusia tuotantolauttoja, kun öljyn hinta on matala.

