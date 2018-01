Keskustan Kaikkonen aktiivimallista: Ihmisiä ei voi pakottaa muuttamaan työn perässä

Työttömyysturvan aktiivimallin varjolla ei voi pakottaa ihmisiä muuttamaan, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

– Näiden pitää olla yksilön harkittavia asioita. Moni kansalainen on joutunut muuttamaan työn perässä ja joutuu tänäkin päivänä, mutta se että viranomaiset tämän lain nojalla pakottaisivat, se tuntuu aika kaukaiselta ajatukselta tai ei kuulosta omaan korvaan oikeudenmukaiselta, Kaikkonen sanoo STT:lle.

Hänen mielestään lakia täytyy muuttaa, jos se johtaa kohtuuttomiin epäkohtiin.

– Jos työnhakija parhaansa yrittää, hakee aktiivisesti töitä ja yrittää päästä palveluihin, niin sen pitäisi riittää. Mielestäni ei voi edellyttää, että tarjotaan pakkomuuttoa vaihtoehdoksi.

Kaikkosen mielestä työttömyyskorvausta on epäoikeudenmukaista leikata, jos mallin edellyttämää työmäärää tai koulutusta ei ole tarjolla työttömän asuinkunnassa.

– Jos asuu kunnassa, jossa ei kerta kaikkiaan ole mahdollista saada tuota 18:aa tuntia kolmessa kuukaudessa töitä eikä käytännössä mitään työvoimapalveluja tai koulutusta, ja parhaansa mukaan töitä hakee, niin tässä tilanteessa tuntuisi kohtuuttomalta, jos nipistys työttömyysturvasta tehtäisiin.

Kokoomuksen mukaan työttömältä voidaan edellyttää työn perässä muuttamista.

Eduskunta: Vaikutuksia seurattava

Tällä viikolla voimaan tulleessa aktiivimallissa työttömyyskorvausta leikataan vajaat viisi prosenttia, jos työtön ei kolmen kuukauden aikana ole tehnyt vähintään 18 tuntia palkkatyötä kolmen kuukauden aikana, tienannut yrittäjänä 241 euroa tai osallistunut työllistymispalveluihin viitenä päivänä.

Aktiivimallin ongelmien on nähty kytkeytyvän kasvukeskusten ja maaseudun erilaisiin mahdollisuuksiin tarjota työtä ja työllistymispalveluita. Myös esimerkiksi asumisen hinnassa on suuri ero kasvukeskusten ja maaseudun välillä.

Eduskunta on edellyttänyt, että aktiivimallin vaikutuksia seurataan ja tarvittaessa vaatimuksia muutetaan. Suurinta hallituspuoluetta edustava Kaikkonen toivoo, että hallitus ottaa eduskunnan näkemyksen tosissaan.

