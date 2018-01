Kirjaväite: Trump kauhistui voitettuaan presidentinvaalit

Yhdysvalloissa ensi viikolla julkaistavassa kirjassa väitetään, että Donald Trump ei uskonut voittavansa Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Kirjassa väitetään myös Trumpin aluksi kauhistuneen siitä, että hänet valittiin presidentiksi.

Katkelmia kirjasta ovat jo julkaisseet New York magazine, Guardian ja The Washington Post.

Toimittaja Michael Wolff haastatteli Fire and Fury -kirjaa varten Trumpia sekä yli 200:aa presidentin lähipiiriläistä.

Kirjasta nousi etukäteen kohu, sillä Trumpin ex-strategiapäällikkö Steve Bannon syyttää kirjassa presidentin poikaa Donald Trump Jr:ää maanpetoksellisesta toiminnasta. Bannon luonnehtii Trump nuoremman ja venäläisen asianajajan tapaamista Trump Towerissa presidentinvaalikampanjan aikana maanpetokselliseksi ja epäisänmaalliseksi.

Presidentti Trump vastasi Bannonin syytöksiin ilmoittamalla, että Bannon on menettänyt järkensä. Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sarah Sanders sanoi lisäksi, että kirjassa on väittämiä, jotka ovat täysin epätosia. Sanders ei tarkentanut, mitä väittämiä hän tarkoitti.

Bannon jätti Trumpin hallinnon viime kesän lopulla. Hän palasi johtamaan äärioikeistolaista valeuutismediaa Breitbart Newsia.

Uudessa kirjassa väitetään myös muun muassa Trumpin tyttären Ivanka Trumpin haaveilevan itse presidenttiydestä, Trumpin pelkäävän myrkytetyksi joutumista sekä Trumpin kuvailevan lähipiiriään halventavaan sävyyn.

Oheiset Fire and Fury: Inside the Trump White House -kirjan katkelmat on julkaistu etukäteen yhdysvaltalaismedioissa.

”Trumpin tiimi odotti vaalitappiota”

– Vaali-iltana hieman iltakahdeksan jälkeen, kun yllättävä suunta – se, että Trump saattaisi voittaa – alkoi näyttää varmalta, Don Jr. sanoi ystävälleen, että hänen isänsä, tai DJT, kuten hänen poikansa häntä kutsuu, näytti siltä kuin olisi nähnyt aaveen. Melanian (Trumpin puolison) silmät olivat kyynelissä, eivätkä ne olleet onnenkyyneliä.

– Vain reilussa tunnissa, kuten Steve Bannon hieman huvittuneena pani merkille, hämmentynyt Trump muuttui epäuskoiseksi Trumpiksi ja sitten kauhistuneeksi Trumpiksi. Mutta tulossa oli vielä viimeinen muodonmuutos: Äkkiä Donald Trumpista sukeutui mies, joka uskoi, että hän ansaitsi olla, ja oli täysin kykenevä olemaan, Yhdysvaltain presidentti.

Bannon tapaamisesta venäläisten kanssa: FBI olisi pitänyt kutsua heti

– Kolme kampanjan johtoasemissa ollutta ihmistä (Donald Trump Jr., Trumpin vävy Jared Kushner ja kampanjapäällikkö Paul Manafort) ajatteli, että oli hyvä idea tavata vieraan hallituksen edustaja Trump Towerin 25. kerroksessa ilman asianajajaa. Heillä ei ollut asianajajia. Vaikka ei ajattelisi, että tämä on maanpetoksellista, epäisänmaallista ja pahaa paskaa – ja minä siis ajattelen, että se oli kaikkea sitä – FBI olisi pitänyt kutsua paikalle välittömästi.

Bannon ulkosuhteista: Kiina on todellinen vihollinen

– Todellinen vihollinen on Kiina. Kiina on uuden Kylmän sodan ensimmäinen rintama. Kiina on kaikki. Millään muulla ei ole väliä. Jos emme tee asioita Kiinan kanssa oikein, emme tee mitään oikein. Koko juttu on hyvin yksinkertainen. Kiina on pisteessä, jossa natsi-Saksa oli 1929-1930. Kiinalaiset kuten saksalaiset ovat maailman rationaalisinta väkeä – kunnes eivät enää ole. Ja he flippaavat kuten Saksa 30-luvulla. Tuloksena on hypernationalistinen valtio, ja kun se kerran tapahtuu, kelloa ei saa käännettyä.

”Ivanka hautoo presidenttihaaveita”

– Tasapainotellen riskien ja voiton välillä sekä Jared (Kushner, Ivanka Trumpin mies) että Ivanka päättivät vastoin liki kaikkien tuttaviensa neuvoja ottaa vastaan tehtävät Valkoisessa talossa. Se oli pariskunnan yhteinen päätös ja, jollain tapaa, yhteinen työ. He olivat tehneet keskenään rehellisen diilin: Jos tilaisuus joskus tulevaisuudessa koittaisi, Ivanka olisi heistä se, joka pyrkisi presidentiksi. Ivankan mielikuvissa ensimmäinen naispresidentti ei ollut Hillary Clinton vaan Ivanka Trump.

”Trump pelkää myrkkyä”

– Hän (Trump) oli jo pitkään pelännyt myrkytetyksi joutumista, mikä oli yksi syy siihen, että hän tykkäsi syödä McDonald’sissa: kukaan ei tiennyt hänen olevan tulossa ja ruoka oli turvallisesti esivalmistettua.

”Trump puhuu tiiminsä heikkouksista”

– Päästyään puhelimeen illallisen jälkeen hän spekuloi kaikkien henkilöstöönsä kuuluvien vioilla ja heikkouksilla. Bannon oli epälojaali (puhumattakaan siitä, että näytti aina hirveältä). Kansliapäällikkö Reince Priebus oli heikko (puhumattakaan siitä, että hän oli lyhyt – kääpiö). Kushner oli mielistelijä. Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sean Spicer oli tyhmä (ja näytti hänkin kamalalta). Neuvonantaja Kellyanne Conway oli itkupilli. Jaredin ja Ivankan ei olisi koskaan pitänyt tulla Washingtoniin.

STT

Kuvat: