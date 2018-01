Kolme alaikäistä ja kolme aikuista saivat silmävammoja raketeista

Uudenvuodenyön aikana kuusi ihmistä on saanut silmävammoja ilotulitteista, kertovat keskussairaalat. Yhden potilaan vammat vaativat leikkaushoitoa. Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa (Hyks) on hoidettu neljää ja Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa (Tays) kahta silmävammoja raketeista saanutta potilasta.

Helsingissä kolme vammautuneista oli 12-17-vuotiaita poikia, joista kaksi oli katsojia. Vakavimmin loukkaantui 17-vuotias poika, joka sai väärään suuntaan lentäneen ilotulitteen silmäkulmaansa lähietäisyydeltä. Osumasta syntyi silmän ruhjevamma, silmänsisäistä verenvuotoa ja sarveiskalvon lähes lävistävä haava, ja vammautunut silmä jouduttiin leikkaamaan.

– Tällaisissa tapauksissa menee aina useampi viikko, ennen kuin tiedetään, jääkö jotain pysyviä vammoja, kertoi Hyksin ylilääkäri Tero Kivelä.

Toinen loukkaantunut poika sai ilotulitteen kipinän silmäänsä noin viiden metrin päästä, mistä aiheutui silmän ja silmäluomien lievä palo- ja pintavamma.

Kolmas silmävamman saanut lapsi oli itse sytyttänyt ilotulitteen, joka ei lähtenyt ilmaan vaan räjähti. Alaikäiset eivät saisi ampua raketteja. Poika käytti suojalaseja, minkä ansiosta vammat jäivät lieviksi pintavammoiksi.

Myös aikuisilta jäivät suojalasit matkasta

Ainoa Hyksissä silmävammaan hoitoa saanut aikuinen oli yli 60-vuotias nainen, joka seurasi ilotulitusta ilman suojalaseja. Hän sai taivaalta putoavasta ilotulitteen kappaleesta voimakkaan iskun silmän seutuun, mistä aiheutui keskivaikea silmän ja silmäluomien ruhje ja silmänsisäistä verenvuotoa.

Tampereella hoidettiin kahta raketeista silmävamman saanutta. Kumpikin vammoja saaneista oli ollut sytyttämässä raketteja. Heidän vammansa eivät olleet vakavia. Toisella heistä olivat ripset palaneet ja luomilla oli palovammoja.

– Hän oli sytyttänyt isompaa rakettipanosta eli ei yksittäistä rakettia, kertoo päivystävä silmälääkäri Tia Saren-Koivuniemi. Saren-Koivuniemen mukaan alkoholilla ei ollut osuutta asiaan.

Kuopion, Oulun ja Turun yliopistollisiin keskussairaaloihin ei ollut hakeutunut puoleenpäivään mennessä yhtään silmävammoja ilotulitteista saanutta.

Tulittajat oppineet varovaisemmiksi

Vuosi sitten silmävammoja oli vain muutamia. Sitä edellisenä vuonna sairaalahoitoa vaatineita silmävammoja oli 29. Hyksin Kivelän mukaan silmävammojen vähentymiseen vuodesta 2011 on vaikuttanut suojalasien pakollisuus sekä turvallisuuskampanjointi.

– Se, että suojalasit ovat tulleet pakollisiksi, on pikkuhiljaa vähentänyt itse ilotulittajien saamia silmävammoja hyvin voimakkaasti. Se on tietysti vastaavasti suurentanut katsojien osuutta.

Kivelän mukaan viime vuosien tiedotuksessa on erityisesti keskitytty siihen, että pyritään saamaan kaikille ilotulitusta ulkonakin seuraaville katsojille suojalasit.

STT

