Mika Poutalasta sukeutui taitoluistelija

Ensimmäisenä vuonna Mika Poutala ihmetteli treenimäärää. Seuraavana kesänä keho alkoi tottua. Kolmannen harjoituskauden jälkeen on tarkoitus korjata sato Pyeongchangin olympialaisissa.

Pikaluistelija Poutala liukuu 34-vuotiaana jäällä kovempaa kuin koskaan.

– Kunto riittää mihin tahansa, kun tulee onnistunut suoritus, Poutala kuvaa tunnelmiaan, kun talvi on juuri taittunut olympiavuoden puolelle.

Marraskuun maailmancupeissa Poutala herätteli vielä kehoaan. Joulukuussa alkoi tulla tulosta. Hän ajeli ensin Calgaryn kotihallissa 500 metrillä kolmossijan ja seuraavana viikonloppuna Salt Lake Cityn huippuoloissa kakkostilan Suomen ennätysajalla 34,17.

Tulos paljasti asian, jonka Poutala alkoi oivaltaa viime vuonna. Kanadalainen valmentaja Kevin Crockett rakensi kaksi vuotta kuntopohjaa, jolta voi ponnistaa arvokisoissa mitalivauhtiin.

– Aluksi en sitä ymmärtänyt, mutta nyt sen huomaa selkeästi, että kuntoa on rakennettu tätä talvea varten, Poutala vahvistaa.

– Edellisten kausien harjoittelu oli määrällistä ilotulitusta. Nyt otamme kehosta tehot irti.

Täysosuma tähtäimissä

Viime kesänä Poutalan ei tarvinnut enää lisätä harjoituskuormaa, voimaa eikä kestävyyttä. Lisävauhti haetaan rentoudesta ja teknisesti onnistuneista suorituksista.

– Pyrimme siihen, että tulisi koko ajan hyviä tuloksia. Fyysisesti olin aika huippuvireessä jo Salt Lake Cityssä, mutta olympialaisiin on tarkoitus saada vielä pientä lisää, Poutala kertoo.

– Voin parantaa, jos saan luistelun teknisesti täysin puhtaaksi.

Lajipiireissä Poutala tunnetaan tekniikkataituriksi. Täysosumalla suorituksesta voisi vielä silotella kymmenyksen, unelmasuorituksella ehkä jopa kaksi.

Sadasosia voi säästää etusuoran kiihdytyksessä sataan metriin, jonka Poutala selvittää nykyisin pystylähdöllä yhtä kiivaasti kuin parhaimmillaan viime vuosikymmenellä. Loput pitäisi saada talteen kaarteista.

Pyeongchangin olympialaisissa arpa jakaa starttipaikat sisä- tai ulkoradalta. Maanantaina 19. helmikuuta kuuman ryhmän luistelijat pääsevät vauhtiin kellon lähestyessä Suomessa kolmea iltapäivällä.

Potkut pitää saada kerralla kohdilleen, kun yrityksiä on vain yksi toisin kuin Vancouverissa 2010. Silloin Poutala johti ensimmäisen startin jälkeen. Toisessa rypistyksessä Poutala epäonnistui lähdössä, haki kaarteesta riskillä etua ja horjahteli kaksiosaisessa finaalissa viidenneksi.

Ikä iskee kipinää

Poutala on luistellut olympia- ja MM-tasolla 19 kertaa kymmenen joukkoon ja maailmancupissa 22 kertaa palkintopallille.

– Ei ole arvokisamitalia, Poutala toistaa haastattelussa pariin otteeseen.

– Motivaatio lähtee siitä, että laitan kaiken peliin ja pyrin saavuttamaan sen ensimmäisen mitalin.

Ensimmäinen tilaisuus tarjoutuu viikonloppuna Kolomnassa Moskovan kupeessa, missä luistellaan olympiavalmisteluiden ehdoilla – eli isommin herkistelemättä – Euroopan mestaruuksista.

Poutalaa kannustaa myös lisäkipinä, joka pahimmilta vastustajilta puuttuu. Hän haluaa mitalintavoittelun ohessa korjata fysiikan lakeja, tai ainakin yhden sitkeän hokeman.

– Paljon puhutaan siitä, minkä ikäisenä pystyy kehittymään ja minkä ikäisenä ei. Kiva näyttää, ettei kysymys ole ihan niin yksinkertainen, Poutala virnuilee iällään.

STT

Kuvat: