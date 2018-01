Myönteisten turvapaikkapäätösten osuus harppasi selvästi

Myönteisten turvapaikkapäätösten osuus kohosi viime vuonna selkeästi edeltävään vuoteen verrattuna, ilmenee Maahanmuuttoviraston (Migri) alustavista tiedoista. Viime vuonna 40 prosenttia turvapaikkapäätöksistä oli myönteisiä, kun vuonna 2016 myönteisiä oli vain 27 prosenttia.

Löyhemmän linjan taustalla vaikuttaa ainakin se, että hallinto-oikeudet ovat tehneet joitakin turvapaikanhakijoiden kannalta myönteisiä ratkaisuja, jotka Migri on joutunut ottamaan huomioon päätöksissään.

– Myös korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä oli vaikutuksensa siihen, miten meidän päätöksemme muuttuvat, sanoo Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo.

Repo mainitsee esimerkiksi Irakin Bagdadia ja Somalian Mogadishua sekä Afganistania koskeneita hallinto-oikeuden päätöksiä, jotka ovat olleet turvapaikanhakijoiden kannalta suotuisia. Repo ei halua vielä arvioida sitä, kuinka suuri vaikutus milläkin oikeuden päätöksellä on ollut turvapaikkapäätöksiin, koska virallisia vuoden 2017 turvapaikkatilastoja ei ole vielä julkaistu.

Vuoden 2015 turvapaikanhakijasuma näkyi edelleen

Syitä entistä suuremmalle myönteisten päätösten osuudelle on muitakin, Repo painottaa. Yksi on se, miten vuoden 2015 syksyn suuri turvapaikanhakijasuma purettiin. Vuonna 2016 tehtiin Revon mukaan ensin helpot ja nopeat turvapaikkapäätökset.

– Joukossa oli hyvin paljon päätösharkintamme perusteella sellaisia (hakijoita), joilla perusteita ei todellakaan ollut.

Tämä nosti kielteisten päätösten osuutta. Vasta viime vuonna on sen sijaan ratkaistu vuoden 2015 turvapaikkasyksyn vaikeimpia hakemuksia, jotka ovat useammin päätyneet myönteiseen päätökseen.

Myös muutokset Migrin arvioissa eri maiden ja alueiden turvallisuudesta ovat Revon mukaan nostaneet myönteisten päätösten osuutta.

– Esimerkiksi Afganistanissa on tullut lisää alueita, joissa tilanne on aiempaa huonompi.

Venäläisten hakemukset kasvussa

Turvapaikkapäätösten määrä romahti noin 9 400:aan verrattuna edeltävään vuoteen, jolloin hakemussumaa purettiin noin 28 000 päätöksellä.

Kielteisiä viime vuoden päätöksistä oli 43 prosenttia, myönteisiä 40, tutkimatta jätettyjä 11 ja rauenneita 6 prosenttia. Hakemuksia tuli suurin piirtein saman verran kuin toissa vuonna, noin 5 100.

Jonossa odotti vuoden lopussa noin 2 800 hakemusta. Maaliskuuhun mennessä niistä on Revon arvion mukaan ratkaistu vuoden 2016 hakemukset, jonka jälkeen päästään käsittelemään viime vuoden hakemuksia. Irakilaiset ovat edelleen suurin turvapaikanhakijaryhmä.

– Viime vuonna Venäjän kansalaisten hakemukset nousivat aikaisempaan verrattuna, Repo sanoo.

STT

Kuvat: