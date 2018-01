Pohjois-Korea sanoo avaavansa Koreoiden välisen niin kutsutun kuuman linjan

Pohjois-Korea sanoo avaavansa tänään uudelleen Koreoiden välisen niin kutsutun kuuman linjan eli keskusteluyhteyden. Asia tuli ilmi Pohjois-Korean televisiossa luetusta lausunnosta.

Eteläkorealaisen uutistoimisto Yonhapin mukaan Pohjois-Korean edustaja sanoi televisiolähetyksessä, että maat keskustelevat Pyeongchangin talviolympialaisista. Kuuma linja on määrä avata puoli yhdeksältä aamulla Suomen aikaa.

Etelä-Korea sanoi aamulla pitävänsä lupausta linjan avaamisesta ”erittäin merkittävänä”. Presidentin lehdistöedustajan mukaan kyseessä on tärkeä askel maiden välisen vuoropuhelun aloittamiseksi uudelleen.

Etelä-Korea ehdotti eilen rajanaapurilleen korkean tason neuvotteluiden järjestämistä ensi viikolla. Etelä-Korea kertoi toivovansa, että Koreoiden edustajat voisivat keskustella Panmunjomin raja-asemalla kasvotusten Pohjois-Korean mahdollisesta osallistumisesta talviolympialaisiin ja muista molempia maita kiinnostavista asioista.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un varoitti uudenvuodenviestissään, että ydinlaukaisunappi on aina hänen pöydällään. Toisaalta hän sanoi myös, että Pohjois-Korea saattaisi osallistua Etelä-Korean helmikuussa käytäviin talviolympialaisiin.

Trump Pohjois-Korean Kimin ydinnapista: Minulla on isompi ja se toimii!

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vastannut Twitterissä Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin puheisiin, joiden mukaan Kim pitää aina pöydällään ydinaselaukaisupainiketta.

Trump pyysi Twitterissä Kimin hallintoa muistuttamaan johtajaansa siitä, että myös Trumpilla on käytössään ”ydinnappi”.

– Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on juuri sanonut, että hänellä on ydinnappi pöydällään joka hetki. Voisiko joku hänen heikentyneestä ja nälkiintyneestä hallinnostaan kertoa hänelle, että myös minulla on ydinnappi, mutta se on paljon suurempi ja voimakkaampi kuin hänen ja minun nappini toimii, Trump tviittasi.

Kim puhui ydinaselaukaisijasta vuosittaisessa Pohjois-Korean kansalle osoitetussa uudenvuoden viestissään. Hän sanoi, että ydinaselaukaisupainike on aina hänen pöydällään. Kim lisäsi, ettei kyse ole kiristyksestä, vaan todellisuudesta.

Kim myös sanoi, että Pohjois-Korean on tuotettava massoittain ydinkärkiä ja ballistisia ohjuksia sekä nopeutettava niiden käyttöönottoa. Pohjois-Korea sanoo tarvitsevansa ydinasetta suojautuakseen Yhdysvaltojen vihamielisyyttä vastaan.

https://twitter.com/realDonaldTrump

STT

