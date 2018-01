Poliisi pidätti Yhdysvalloissa kuolettavan pilapuhelun soittajaksi epäillyn miehen

Yhdysvalloissa poliisi on pidättänyt miehen, jota epäillään yhden ihmisen kuolemaan johtaneen pilapuhelun soittajaksi, kertovat yhdysvaltalaisviestimet.

The Wichita Eagle -lehden mukaan 25-vuotiaan epäillyn on määrä saapua oikeuden eteen vielä tämän viikon aikana. Epäilty pidätettiin Los Angelesissa perjantaina. Mediatietojen mukaan häntä on syytetty ilkivaltaisen hätäilmoituksen tekemisestä aiemminkin.

Pilasoittaja ilmoitti viime torstaina olemattomasta panttivankitilanteesta yksityisosoitteessa Kansasin Wichitassa. Paikalle saapunut poliisi ampui kuoliaaksi 28-vuotiaan miehen, joka tuli ulos rakennuksesta.

http://www.kansas.com/news/local/article192404474.html

STT