Presidentti Koiviston hautamuistomerkkikilpailun voittaja avattiin – voittaja julki huhtikuussa

Suunnittelukilpailu presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkistä on avattu, kertoo valtioneuvosto.

Alivaltiosihteeri Timo Lankisen johtama hautamuistomerkkitoimikunta kutsuu kaikkia suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia ammattitaiteilijoita ottamaan osaa kilpailuun. Voittaja julkistetaan 9. huhtikuuta.

Muistomerkin on määrä olla valmis ja sijoitettuna paikalleen Hietaniemen hautausmaalle presidentti Koiviston syntymäpäivänä 25. marraskuuta.

Kilpailun ensimmäinen palkinto on 10 000 euroa, toinen palkinto 5 000 euroa ja kolmas 3 000 euroa.

Toimikunnassa on mukana tiede- ja taidemaailman asiantuntijoita, valtioneuvoston kanslian ja kirkon edustajia sekä omaisten edustaja.

Presidentti Koivisto kuoli viime vuonna 12. toukokuuta 93-vuotiaana. Koivisto oli järjestyksessä Suomen yhdeksäs presidentti vuosina 1982-1994.

STT

