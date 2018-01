Pullistelu ydinasenapilla pitää Trumpin vanhalla linjallaan

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump jatkaa vanhalla linjallaan vertailemalla Twitterissä ydinasenappeja. Huomiota herättänyt kommentti on samaa sarjaa aiempien rakettimies- ja ”tulta ja raivoa” -heittojen kanssa. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen sanoo, että Trumpin linja on selkeästi erilainen verrattuna Yhdysvaltojen aiempiin presidentteihin, sillä Trump lähtee mukaan sanasotaan Pohjois-Korean johdon kanssa.

– Trumpin tviittiä ei kannata ottaa liian vakavasti, Sinkkonen pohtii.

Hän arvioi, että uhittelevat tviitit on osaltaan kohdistettu Trumpin omalle kannattajakunnalle.

– On tarve osoittaa, että hän on vahva johtaja. Tällä kertaa hän osoittaa sen sillä tavalla, että hänellä on isompi ydinasenappi.

Trumpin tviittailussa on myös epäjohdonmukaisuutta, Sinkkonen huomauttaa. Ennen ydinasenappitviittiä Trump oli tviitannut Etelä- ja Pohjois-Korean keskusteluyhteyden avautumisesta käyttäen verrattain hillitympää kieltä.

Yhdysvaltojen linjaa tulkitessa Sinkkonen kehottaa seuraamaan myös Yhdysvaltojen muiden instituutioiden, kuten maan ulkoministeriön, ulostuloja. Esimerkiksi ministeriön tuoreessa lehdistötilaisuudessa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin esittämää neuvottelutarjousta ei pidetty järin uskottavana.

– Ulkoministeriön kommentti ilmentää ehkä paremmin hallinnon laajempaa linjaa, ja Trump sitten ampuu retorisesti vielä vähän kovemmin, Sinkkonen sanoo.

”Minulla on isompi ja se toimii!”

Trump vastasi Twitterissä Kim Jong-unin puheisiin, joiden mukaan Kim pitää aina pöydällään ydinaselaukaisupainiketta. Trump pyysi Twitterissä Kimin hallintoa muistuttamaan johtajaansa siitä, että myös Trumpilla on käytössään ”ydinnappi”.

Kim puhui ydinaselaukaisijasta vuosittaisessa Pohjois-Korean kansalle osoitetussa uudenvuodenviestissään. Hän sanoi, että ydinaselaukaisupainike on aina hänen pöydällään. Kim lisäsi, ettei kyse ole kiristyksestä, vaan todellisuudesta.

– Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on juuri sanonut, että hänellä on ydinnappi pöydällään joka hetki. Voisiko joku hänen heikentyneestä ja nälkiintyneestä hallinnostaan kertoa hänelle, että myös minulla on ydinnappi, mutta se on paljon suurempi ja voimakkaampi kuin hänen, ja minun nappini toimii, Trump tviittasi.

Yhdysvaltojen ydinaseen laukaisu on kuitenkin yhtä napinpainallusta monimutkaisempaa. Uutiskanava CNBC avasi jutussaan moniportaista laukaisuprotokollaa elokuussa sen jälkeen, kun Trump oli uhkaillut Pohjois-Koreaa ”tulella ja raivolla”. Kanavan haastatteleman asiantuntijan Bruce Blairin mukaan Yhdysvallat pystyy tarvittaessa saamaan ydinaseensa laukaistaviksi noin viidessä minuutissa.

https://twitter.com/realDonaldTrump

https://www.cnbc.com/2017/08/18/this-is-the-process-the-us-uses-to-authorize-a-nuclear-strike.html

STT

Kuvat: