Rahoitusalalla yritetään vielä viimeisen kerran löytää sopua ja välttää toinen lakko

Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu tänään. Osapuolet ovat jatkaneetkeskusteluja valtakunnansovittelijan johdolla kello 11 alkaen.

Jos sopua ei tänään saada aikaiseksi, alalla alkaa torstaina jo toinen kahden päivän mittainen lakko. Edellinen lakko oli viime torstaina ja perjantaina.

Lakkoon osallistuisivat Ammattiliitto Pro, Ammattiliitto Nousu, Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä Danske Bankin Esimiehet ja Asiantuntijat ja Danske Bankin henkilöstöyhdistys.

Tällä kertaa lakkoa tukisi myös Pron ilmoittama ICT-alan työsaarto. Työsaartoon osallistuisivat Pron ICT-alan sopimuksen piirissä olevat asiantuntijat, esimiehet ja toimihenkilöt. Pron finanssisektorin ja ICT- ja viestintäsektorin johtaja Antti Hakala kertoo mahdollisen työsaarron näkyvän käytännössä siten, että verkkopankkien mahdolliset ongelmat voivat jäädä korjaamatta lakon aikana, sillä pankeilta tulevia työtilauksia ei käsiteltäisi.

– Jos yhteyksiin tulee häikkää, niin riski sille, että pankkien verkkopalvelut ajautuvat alas, on olemassa, Hakala kertoo STT:lle.

Viikonlopputöistä umpisolmu

Lakon välttäminen on keskusteluista kerrottujen tietojen perusteella epätodennäköistä. Valtakunnansovittelija Minna Helteen mukaan tilanne on huolestuttava, sillä tiistain neuvotteluissa ei tullut edistystä.

Työnantajaosapuoliin kuuluvan Palvelualojen työnantajat Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto arvioi eilen näyttävän pahasti siltä, että lakko toteutuu.

– Pitäisi tapahtua nopeasti merkittävää edistystä. Tämän päivän tapaamisen perusteella se on epätodennäköistä, Aarto sanoi STT:lle.

Suurimpana kiistakapulana osapuolten välillä on viikonlopputöiden teettäminen. Työntekijäpuoli on esittänyt paikallista sopimista, työnantajapuoli taas haluaisi oikeuden määrätä työntekijän töihin viikonlopuksi, jos riittävästi vapaaehtoisia ei ilmoittaudu.

– Tässä on kyse siitä, onko työnantajalla yksipuolinen päätösvalta vai sovitaanko asioista. Siihen tämä riita kulminoituu, ja siihen ei ole vielä löytynyt ratkaisua, Ammattiliitto Pron finanssisektorin johtaja Antti Hakala sanoi.

Aarto arvioi, että jos viikonlopputöistä päästään sopuun, muut erimielisyydet saadaan ratkaistua melko nopeasti.

STT

