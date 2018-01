Rahoitusalan työriita on edelleen jumissa – lakon alkaminen torstaina näyttää todennäköiseltä

Rahoitusalan työriitaan ei saatu tänään ratkaisua, kertoo valtakunnansovittelija Minna Helle. Sovittelua jatketaan vielä huomenna kello 11.

Jos sopua ei huomenna löydy, alalla alkaa torstaina jo toinen kahden päivän mittainen lakko. Edellinen kaksipäiväinen työnseisaus oli viime torstaina ja perjantaina.

Helteen mukaan tilanne on huolestuttava ja kiista uhkaa pitkittyä.

– Tämä päivä ei valitettavasti tuonut mitään sellaista uutta, jonka pohjalta riitaa voitaisiin ratkaista. Tilanne on yhä jumissa, Helle sanoi valtakunnansovittelijan verkkosivuilla.

Kiistassa työntekijäosapuolia ovat Ammattiliitto Nousu, Ammattiliitto Pro, Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Danske Bankin henkilöstöyhdistys. Työnantajien sopijaosapuolia ovat Finanssiala ja Palvelualojen työnantajat Palta sekä oman työehtosopimuksensa osalta Danske Bank.

Paltan varatoimitusjohtajan Tuomas Aarton mukaan näyttää pahasti siltä, että myös tämän viikon lakko toteutuu.

– Pitäisi tapahtua nopeasti merkittävää edistystä. Tämän päivän tapaamisen perusteella se on epätodennäköistä, Aarto sanoi STT:lle.

Ammattiliitto Pron finanssisektorin johtajan Antti Hakalan mukaan lakko on nyt aiempaa todennäköisempi, mutta riita on vielä ratkaistavissa keskiviikon aikana.

– Palkansaajapuoli on tehnyt esityksen, millä työnantajan ykköstavoite eli sunnuntaityö saadaan toteutumaan, mutta työnantaja ei ole tehnyt vastaesitystä asiasta, Hakala totesi STT:lle.

Viikonlopputyöt kiistakapulana

Osapuolten välillä on kiistaa etenkin viikonlopputyön teettämisestä ja sen ehdoista.

– Jos sen kynnyksen yli päästään, niin muut asiat ovat mittaluokkaa pienempiä, Aarto arvioi.

Työnantajapuolella on Aarton mukaan lähdetty siitä, että viikonlopputöiden osalta vakuutusalalla joulukuussa sovittu malli tulisi ottaa käyttöön myös pankkipuolella.

– Siinä mallissa viikonlopputyön tekeminen perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen. Vain jos vapaaehtoisia ei ole riittävästi, työnantaja voi nimetä loput työntekijät. Asiakaspalvelun pitää toimia kaikissa tilanteissa.

Työntekijöiden mielestä työnantajapuolen malli johtaisi siihen, että työnantaja voisi sanella viikonlopputöistä vapaasti.

– Tässä on kyse siitä, onko työnantajalla yksipuolinen päätösvalta vai sovitaanko asioista. Siihen tämä riita kulminoituu, ja siihen ei ole vielä löytynyt ratkaisua. Olemme esittäneet, että paikallisesti sovitaan ja neuvotellaan hyvät ratkaisut, se ei ole tähän mennessä kelvannut, Hakala sanoi.

http://valtakunnansovittelija.fi/artikkeli/-/asset_publisher/rahoitusalan-tyoriidan-sovittelussa-ei-tanaan-edistysta

STT

Kuvat: