Romutuspalkkio ja sähköautojen hankintatuki tulevat voimaan

Määräaikainen laki romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta tulee voimaan tänään.

Yksityishenkilö voi lain myötä saada tukea uuden vähäpäästöisemmän auton hankintaan romutuspalkkion tai hankintatuen kautta tai vanhan auton muuntamiseen kaasu- tai etanolikäyttöiseksi.

Laki on voimassa vuoden 2021 loppuun. Romutuspalkkio on kuitenkin käytössä vain elokuun 2018 loppuun asti.

Romutuspalkkion määrä on 1 000-2 000 euroa hankittavan auton käyttövoimasta ja hiilidioksidipäästöistä riippuen. Palkkion saa auton myyntihinnan alennuksena uuden auton hankinnan yhteydessä. Lisäksi autoala voi halutessaan osallistua romutuspalkkioon uuden auton lisäalennuksella.

Romutettavan henkilöauton tulee olla vähintään 10 vuotta vanha sekä viimeisen kalenterivuoden aikana ja romutettavaksi vietäessä liikennekäytössä. Lisäksi laissa vaaditaan, että romutuspalkkion saajan tulee olla omistanut romutettavaksi vietävä auto yhtäjaksoisesti 12 kuukautta ennen romutusta.

Uuden täyssähköauton ostajalle tai pitkäaikaisvuokraajalle maksetaan hankintatukea 2 000 euroa vuosina 2018-21. Yksityishenkilö voi saada myös tukea henkilöautonsa muuntamiseksi kaasu- tai etanolikäyttöiseksi. Tuet ovat voimassa vuosina 2018-21.

Tukien myöntämisestä vastaa liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Romutuspalkkiota kokeiltiin Suomessa vuonna 2015. Trafin mukaan kokeilu onnistui tuolloin yli odotusten ja sen ansiosta Suomen teille saatiin noin 8 000 vähäpäästöistä uutta autoa.

