Saksan pitkittynyt hallitusjumppa vie Merkeliä maitohapoille

Saksassa hallitustunnustelut sähköistävät vuoden alkua. Uudenvuodenpuheessaan liittokansleri Angela Merkel vetosi nopean ratkaisun puolesta.

Kristillisdemokraattien (CDU/CSU) ja sosiaalidemokraattien (SPD) välillä on todennäköisesti käyty runsaasti keskusteluja läpi joululomien, vaikka virallisesti tunnustelut varsinaisten hallitusneuvottelujen aloittamisesta jatkuvat sunnuntaina.

Julkisuuteen on tihkunut melko vähän tietoa siitä, missä niin sanotun suuren koalition välisissä keskusteluissa mennään. Yliopistonlehtori Kimmo Elo Helsingin yliopistosta arvioi, että avoimia kysymyksiä lienee paljon, eikä kiire tunnu olevan oikein millään osapuolella.

– Varsinkin sosiaalidemokraattien taholta halutaan varmaan luodata varsin kattavasti, mistä ollaan samaa mieltä ja mistä eri mieltä, Elo sanoo.

Hallitustunnusteluihin suostuminen ei ollut helppo päätös SPD:lle, ja puolueen sisällä on edelleen erimielisyyttä mahdollisen hallitusvastuun ottamisesta. Syksyn vaalien jälkeen demarit ilmoittivat jäävänsä oppositioon, mutta muuttivat mieltään vuoden loppupuolella, kun Jamaika-koalition, eli kristillisdemokraattien, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n hallitustunnustelut törmäsivät seinään.

Paine ratkaisun löytymiseen on kasvamassa päivä päivältä. Elo arvioi, että varsinaisiin neuvotteluihin pyritään etenemään tammikuun aikana.

– Eurooppa on tottunut siihen, että Saksa luo tietyn vakauden. Tällä hetkellä Saksan toimintakyky ei ole sama kuin aiemmin.

AfD:lle aukeamassa näyttävä paikka

Sisäisten erimielisyyksien lisäksi suuren koalition päänvaivana on tuleva oppositio. Jos kristillisdemokraatit ja demarit muodostavat yhdessä hallituksen, jäisi oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle (AfD) opposition suurimmaksi puolueeksi. Elo kertoo, että opposition suurimmalla puolueella on varsin näkyvä asema Saksan politiikassa.

– Opposition suurimpana puolueena he saisivat parlamentaaristen sääntöjen mukaan aina ensimmäisenä vastausvuoron. Se on sellainen piikkipaikka, joka parlamentaarisessa keskustelukulttuurissa on merkittävä, Elo sanoo.

Tällä hetkellä AfD ei tosin ole voimakkaimmillaan, sillä riitaisa välienselvittely on horjuttanut puolueen yhtenäisyyttä. Opposition paalupaikalla se voisi kuitenkin helposti kerätä voimiaan.

Merkelin suosio horjuu

Hallituspelin pitkittynyt tunnusteluvaihe ei ole horjuttanut Saksan vakautta, mutta Merkel on menettänyt kannatustaan. Elo pitää selvänä sitä, että Merkelin asema poliitikkona on jäämässä aiempaa heikommaksi, oli tuleva hallitusratkaisu mikä tahansa.

Uutistoimisto DPA:n YouGovilla teettämästä kyselystä kävi viime viikolla ilmi, että lähes puolet saksalaisista haluaisi Merkelin jättävän liittokanslerin paikan ennen vaalikauden loppua. Vastaavasti noin 36 prosenttia kannatti Merkelin jatkoa kauden loppuun vuoteen 2021.

Elo pitää mahdollisena, että kristillisdemokraattien ja demareiden hallitustunnusteluissa sovitaan jo nyt järjestelystä, jossa Merkel luopuisi jollain aikataululla johtopaikastaan. Ulospäin tällaista ratkaisua tuskin kerrottaisiin.

– Merkel takertuu nyt valtaan ja haluaa selkeästi saada liittokansleriuden tässä tilanteessa.

Jos hallitusta ei onnistuta kasaamaan, edessä voi olla uudet vaalit tai jopa Merkelin siirtäminen syrjään ja tunnustelujen kokeilu jonkun toisen johdolla.

