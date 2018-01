Saman lentoreitin hintaero on jopa kaksinkertainen

Kuluttaja voi joutua maksamaan samasta lentomatkasta huomattavaa ylihintaa, jos ei ole tarkkana. Lentolippu voi olla jopa kaksi kertaa kalliimpi, jos valitsee summamutikassa.

STT teki marraskuun loppupuolella verkkovertailun tyypilliseen viikonloppukohteeseen Lontooseen. Vertailussa käytiin yhtenä päivänä läpi kymmeniä hintoja suorille lennoille Helsingin ja Lontoon välillä. Kaikissa esimerkeissä matkustaja olisi lähdössä matkaan loppiaisen alla torstaina aamukoneella ja palaisi kotiin loppiaisviikonlopun sunnuntaina illalla.

Tarkastelussa oli kolme yhtiötä: British Airways, Finnair ja Norwegian. Lippuvertailuja tehtiin yritysten omilta verkkosivuilta, Ebookers-verkkomatkatoimistossa ja matkahaku Momondon tulosten perusteella. Momondosta löytyi enimmillään parikymmentä matkantarjoajaa samalle lennolle.

Pilkkahinnalla tai sitten ei

Halvimmillaan edestakainen lentomatka Lontooseen kyseisenä pitkänä viikonloppuna olisi irronnut 199 eurolla. Norwegianin lento löytyi Momondon hakupalvelusta Airngo.fi-sivustolta.

Kalleimmillaan reissu olisi maksanut 403 euroa British Airwaysin lennolle Momondon kautta lentoa tarjonneen FlyHi.fi-sivustolta ostettuna.

Lentoyhtiöiden omilta verkkosivuilta ostettuna matkan hinta olisi asettunut ääripäiden väliin: Norwegianin lento olisi maksanut 203 euroa, Finnairin lento 267 euroa ja British Airwaysin 337 euroa.

Hintavertailua monimutkaistavat erilaiset lisämaksut. Matkalaukut maksavat käytännössä aina lisää, joten pelkällä käsimatkatavaralla matkustaminen kannattaa. Yleensä matkalaukun saa etukäteen maksamalla ruumaan mennen tullen yhteensä 30-40 eurolla. Lentokentällä maksettaessa hinta voi moninkertaistua.

Laskutoimituksessa monta vaihetta

Istuinpaikan valinta maksaa niin ikään. Jos ei halua ottaa riskiä joutua keskipaikalle koneen viimeiselle riville wc-jonon viereen, täytyy paikkavarauksesta maksaa tyypillisesti pari-kolmekymppiä lisää edestakaiselta matkalta. Istuinpaikkojen hinnoittelussakin voi olla useita kategorioita. Koneen etuosa voi olla kalliimpi kuin takaosa, varauloskäyntirivi voi olla kalliimpi kuin sen lähistöllä olevat rivit ja niin edelleen.

On selvää, että nykyisin tarjoilu koneessa maksaa, joten siihen on hyvä varata 10-20 euroa, jos sattuisi tulemaan nälkä tai jano. Omat ruuat saa ottaa mukaan koneeseen; mieleisen eväsleivän voi tehdä jo kotona valmiiksi, sillä kiinteä ruoka läpäisee turvatarkastuksen.

Eikä tämä tähän lopu: Myös maksamisesta voi joutua maksamaan. Matkustajan kannalta turvallisin ostotapa on luottokortti, mutta sitä käyttäessä joutuu yleensä maksamaan viidestä kymmeneen euroon lisää, joskus enemmänkin.

STT

Kuvat: