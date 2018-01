Savonia-kirjallisuuspalkinto Asko Sahlbergin romaanille Amandan maailmat

Vuoden 2018 Savonia-kirjallisuuspalkinnon on saanut Asko Sahlberg romaanillaan Amandan maailmat. Teos kuvaa kehitysvammaisen naisen ja maahanmuuttajanuoren ystävystymistä.

Palkintoperusteissa todetaan, että Amandan maailmat on onnistuneesti tiivistetyllä kielellä kirjoitettu ajankohtainen teos. Romaani on osuva kuvaus nykyajan ristiriitoja ja rasistisia ennakkoluuloja täynnä olevasta maailmasta.

Sahlbergin näkökulma on kuitenkin elämän monipuolisuutta ymmärtävä. Hänestä meissä kaikissa vuorottelevat sekä hyvä että paha, niin auttajissa kuin autettavissakin. Kirja näyttää mallia, miten yksittäinen pieni ihminen voi osaltaan antaa tilaa suvaitsevuudelle.

Kuopion kaupungin vuonna 1986 perustama Savonia-palkinto myönnetään savolaiselle kirjailijalle. Tunnustus on suuruudeltaan 12 000 euroa.

STT

