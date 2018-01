Trump kritisoi Iranin päätöstä rajoittaa sosiaalisen median käyttöä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen kommentoinut Iranin tilannetta Twitterissä. Trump sanoi tviitissään Iranin nyt sulkeneen internetin, jotta rauhalliset mielenosoittajat eivät voi kommunikoida. Trumpin mukaan tämä ei ole hyvä asia.

– Iran, jossa on eniten sponsoroitua terroria ja päivittäisiä ihmisoikeusloukkauksia, on nyt sulkenut internetin, jotta rauhalliset mielenosoittajat eivät voi kommunikoida. Ei hyvä! Trump kirjoitti.

Iranin viranomaiset ovat rajoittaneet sosiaalisen median käyttöä mielenosoitusten suitsimiseksi. Pääsyä on rajoitettu viestisovellus Telegramiin ja kuvasovellus Instagramiin.

Ruhani sivalsi Trumpia

Trump on jo aiemmin kommentoinut Iranin tilannetta useampaan otteeseen. Iranin presidentti Hasan Ruhani reagoi eilen Trumpin kommentteihin sanomalla, ettei Trumpilla ole ”oikeutta” tuntea sympatiaa iranilaisia mielenosoittajia kohtaan. Trump on Ruhanin mukaan aiemmin kutsunut heitä terroristeiksi.

– Tuo mies, joka haluaa tänään Yhdysvalloissa tuntea myötätuntoa kansaamme kohtaan, on unohtanut, että muutama kuukausi sitten hän kutsui Iranin kansaa terroristeiksi, Ruhani sanoi.

Hallituksen kokouksessa puhunut Ruhani myös kommentoi tilannetta Iranissa sanomalla, että maan hallinnon täytyy antaa tilaa arvostelulle. Samalla hän kuitenkin varoitti mielenosoittajia, että väkivaltaa ei suvaita.

– Hallinnon täytyy sallia lailliset arvostelut ja protestit, presidentti sanoi ensimmäisissä julkisissa kommenteissa torstaina alkaneiden mielenosoitusten jälkeen.

Korkeiden elinkustannusten vastustamisesta alkaneet protestit ovat levinneet eri puolille maata ja muuttuneet islamilaisen hallinnon vastaisiksi. Kahden ihmisen on vahvistettu saaneen surmansa yhteenotoissa Dorudin kaupungissa maan länsiosassa.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/947588263103139841

STT

