Trumpin ex-kampanjapäällikkö syyttää Venäjä-tutkinnasta vastaavaa Muelleria valtuuksien ylittämisestä

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort syyttää erikoistutkija Robert Muelleria ja maan oikeusministeriötä valtuuksien ylittämisestä Venäjä-tutkinnassa.

Manafort katsoo nostamassaan kanteessa, että ministeriö ja apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein antoivat Venäjä-tutkinnassa vastaavalle Muellerille liian laajat valtuudet tutkia Venäjän ja Trumpin kampanjatiimin mahdollista yhteistä juonittelua vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Manafortin mukaan Mueller on tutkinnassa harhautunut pois sen alkuperäisestä kohteesta eli Venäjän ja Trumpin vaalikampanjaväen mahdollisesta juonittelusta kampanjan aikana.

Hänen mukaansa Mueller on keskittynyt asioihin, jotka tapahtuivat vuosia ennen kampanjaa.

Manafortin mukaan Mueller on keskittynyt vain nostamaan syytteet häntä vastaan työskentelystä Ukrainan entisen johtajan Viktor Janukovitshin kanssa. Manafortin mukaan asialla ei ole mitään tekemistä vuoden 2016 presidentinvaalien kanssa eikä edes Donald Trumpin kanssa. Hän sanoo, että kaikki tapahtui jo ennen vuotta 2014.

Manafortia vastaan on nostettu syytteet muun muassa rahanpesusta. Syytteet eivät liity suoraan Trumpin kampanjan epäiltyihin Venäjä-kytköksiin.

Mueller taas on valtuutettu tutkimaan mitä tahansa, mikä voisi liittyä jotenkin Venäjän sekaantumiseen Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin.

Manafortin mukaan Muellerin laaja mandaatti on vastoin oikeusministeriön sääntöjä.

