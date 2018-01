Turun joukkopuukotuksen esitutkinta valmistumassa lähiviikkoina – mielentilatutkimus yhä kesken, etsintäkuulutettua ei ole tavoitettu

Turun joukkopuukotuksen esitutkinta valmistuu todennäköisesti kuun vaihteessa, keskusrikospoliisi kertoo.

Tutkinnanjohtaja Olli Töyrään mukaan mitään merkittävää uutta ei ole ilmennyt.

– Kuulustelut on tehty ja materiaalit ovat kasassa. Mitään syytä esimerkiksi rikosnimikkeiden muuttamiseen ei ole tullut, Töyräs kertoo STT:lle.

Töyräs arvioi, että esitutkintapöytäkirja antaa aikanaan vastauksen ”moneenkin kysymykseen”. Esitutkinta-asiakirjat tulevat julkisiksi, kun jutun käsittely aikanaan alkaa käräjäoikeudessa.

Abderrahman Bouananea epäillään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Hän on myöntänyt puukottaneensa kymmentä ihmistä Turun keskustassa elokuussa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi Bouananen mielentilatutkimukseen lokakuussa. Töyräs arvioi, että myös tutkimus valmistuu alkuvuodesta. Aikaa syytteen nostamiseen on helmikuun loppuun asti.

Etsintäkuulutettu ”löytyy kun on löytyäkseen”

Juttuun liittyvästä toisesta miehestä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus.

Poliisi on yrittänyt tavoittaa Turussa asunutta, mutta Suomesta viime kesänä poistunutta uzbekistanilaistaustaista miestä kuulustelua varten. Häntä ei ole edelleenkään tavoitettu.

– Olemme pitäneet yhteyttä muiden maiden viranomaisiin ja tehneet kansainvälistä yhteistyötä, mutta henkilön olinpaikasta ei ole tietoa, Töyräs kertoo.

Juttu on etenemässä syyteharkintaan ja käräjille, vaikka miestä ei löytyisikään.

– Hän löytyy kun on löytyäkseen, mutta tämä pääjuttu ei jää häntä odottamaan.

STT

