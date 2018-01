Turussa kateissa ollut 8-vuotias löytyi kaverinsa luota

Turussa kateissa ollut 8-vuotias tyttö on löytynyt, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Tyttö löytyi hieman ennen yhtätoista hyvässä kunnossa kaverinsa luota.

– Tieto tuli poliisitutkimusten kautta, missä tyttö voisi olla ja heti kun saimme näköhavainnon, asiasta tiedotettiin, rikoskomisario Aki Lahtinen kertoo.

Lahtinen ei kerro tarkemmin, miten tyttö oli päätynyt ystävänsä luokse tai missä hän on nyt.

– Kyse on niin nuoresta lapsesta, sanoo Lahtinen.

– Mutta hän on hyvässä kunnossa eikä mitään hätää ole.

Tyttö katosi eilen iltapäivällä Haritun Kymenlaaksonkujalta. Poliisi sai ilmoituksen kadonneesta lapsesta puoli yhdentoista aikaan illalla.

Somessa tiedotessa jaettiin ahkerasti

Poliisi kiittää ihmisiä ja mediaa vinkeistä ja tiedotteen jakamisesta Facebookissa ja Twitterissä.

– Poliisin työllä ja yhdistelemällä asia ratkesi, mutta tiedotetta oli Facebookissa jaettu tunnin aikana yli 4 000 kertaa, kertoo Lahtinen.

– Se on valtava määrä.

Poliisin mukaan tapaus on selvästi herättänyt ihmisissä myös tunteita ja huolta. Tapauksessa kävi onni onnettomuudessa.

– Sinänsä vuosi lähti hyvin käyntiin.

STT

