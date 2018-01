Ukkonen väistymässä, Tour de Skin sprintti alkaa rankkasateessa

Tour de Ski -kiertueen sprinttihiihto alkaa aikataulun mukaan Oberstdorfista, vaikka taivaalta vihmoo rankasti vettä. Kisojen tuomarineuvosto pohti tilannetta ja päätti aloittaa kisan.

Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) maastohiihtojohtajan Pierre Mignereyn mukaan ratkaisevaa oli, että kisapaikan yllä jyrissyt ukkonen on väistymässä.

Jury ratkaisee aika-ajon jälkeen, hiihdetäänkö pudotushiihdot. Jos kilpailua ei päästä hiihtämään loppuun asti, kisan tulokset nollataan.

”Täällä on ihan selkeä liisterikeli”

Suomen hiihtomaajoukkueen huoltopäällikön Matti Haaviston mukaan Tour de Ski -kiertueen sprinttilatu oli runsasta tuntia ennen starttia ”aika hyvässä kunnossa”. Kisajärjestäjät suolasivat ladun koko matkaltaan.

– Suolauksen avulla latu pysyy kovempana. Täällä on ihan selkeä liisterikeli, Haavisto arvioi.

Maantiesuola sulattaa lunta, mutta merisuolalla on erilainen vaikutus. Se kovettaa lumen pinnan.

Sprintti hiihdetään tänään perinteisellä hiihtotavalla, jolla se kisataan myös helmikuisissa olympialaisissa.

Tour de Ski -kiertueen neljännen etapin aika-ajot alkavat kello 13.20 Suomen aikaa ja pudotushiihdot kello 15.50. Aika-ajosta jatkoon pääsevät hiihtäjät saavat bonussekunteja hyväkseen kiertueen kokonaistilanteessa.

Iivo Niskanen testaa kuntoaan

Tämänpäiväinen etappi harventaa suomalaishiihtäjien joukkoa maastohiihdon Tour de Ski -kiertueella. Suunnitelman mukaan perinteisen hiihtotavan sprintti on kiertueen viimeinen kisa Ristomatti Hakolalle, Martti Jylhälle ja Iivo Niskaselle.

– Katsotaan, miltä se matka tuntuu olympialaisia silmällä pitäen, Niskanen ennakoi.

Oman mausteensa kisalle voi tuoda rankkaa sadetta enteilevä sääennuste. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS ilmoitti kisan aattoiltana tarkkailevansa säätilannetta ja päättävänsä mahdollisista muutoksista ajoissa. Päävalmentaja Reijo Jylhän mukaan joukkueenjohtajien tiistaisessa kokouksessa ei ollut esillä varasuunnitelmaa sään takia.

Hakola ja Niskanen on jo valittu Pyeongchangin helmikuisiin olympialaisiin, kuten kiertueen väliin jättänyt Matti Heikkinen sekä hyviä hiihtoja tältä viikolta odottavat Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski. Hakolalle perinteisen hiihtotavan sprintti on päämatka Etelä-Koreassa, mutta Niskanen pohtii vielä matkavalintojaan. Sprintti on vahva ehdokas hänen olympiarepertuaariinsa.

Kun kolme mieshiihtäjää suuntaa Saksasta kotiin, miesten kaartiin jäävät vain Kusti Kittilä, Ari Luusua ja Antti Ojansivu. Suomen naishiihtäjien rivistö on kiertueella jo pienentynyt ampumahiihtäjä Mari Laukkasen kisattua vain Lenzerheiden avauskisassa ja Anne Kyllösen suunnattua kotiin kolmen etapin jälkeen. Laura Mononen hiihtää todennäköisesti vielä huomenna, mutta jättää Italian etapit väliin. Kerttu Niskasen ja Pärmäkosken lisäksi loppunousuun tähyää Aino-Kaisa Saarinen.

Tour de Ski -kiertueen kärjessä ovat norjalainen Ingvild Flugstad Östberg ja sveitsiläinen Dario Cologna. Östberg johtaa kokonaisvoittoa puolustavaa Norjan Heidi Wengiä 32,8 sekunnilla. Pärmäkoski on neljäntenä kahden minuutin päässä kärjestä ja Niskanen kuudentena 0,7 sekunnin päässä Pärmäkoskesta. Colognan etumatka viime vuoden Tour-voittajaan, venäläiseen Sergei Ustjugoviin on 22,6 sekuntia.

STT