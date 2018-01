Uuttavuotta juhlittiin ”tavalliseen tapaan” ympäri Suomea

Uudenvuodenyö on sujunut tavalliseen tapaan, kerrotaan Helsingin, Lounais-Suomen, Itä-Suomen ja Sisä-Suomen poliisien tilannekeskuksista.

Helsingissä uudenvuoden juhlinta oli kahteen mennessä muistuttanut tavallista vilkasta viikonloppua. Lounais-Suomen poliisin mukaan aattoilta oli ennen puolta yötä jopa tavallista rauhallisempi, mutta puolenyön jälkeen tehtäviä on ollut runsaasti.

Poliisia ovat työllistäneet muun muassa pahoinpitelyt, humalaiset ihmiset ja ilotulitteista aiheutuneet häiriöt.

Sisä-Suomen poliisin mukaan kuluvan vuorokauden aikana tehtäviä on ollut noin 650. Poliisin mukaan kiinniottoja on häiriökäyttäytymisen takia tehty tavallisen viikonlopun tapaan ainakin Tampereella.

Silmävammoilta ei kokonaan vältytty tänäkään vuonna

Uudenvuodenyönä neljä ihmistä sai silmävammoja ilotulitteista, kerrotaan Helsingin yliopistollisesta sairaalasta (Hyks). Yhden hoidossa olevista vamma on vakava. Tiedossa ei ole, oliko vammautuneilla suojalasit.

Myös Tampereella on hoidettu yhtä ilotulitteista silmänvamman saanutta. Hänen vammansa ei ollut vakava. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan päivystävä silmälääkäri arvioi, että suojalaseja ei ollut käytetty.

Silmävammat tulevat tietoon usein vasta myöhemmin uudenvuodenpäivänä.

Vuosi sitten silmävammoja oli vain muutamia. Sitä edellisenä vuonna sairaalahoitoa vaativia silmävammoja oli 29.

Hätäkeskukseen on tullut vuodenvaihteen jälkeen soittoja yli 3 000 kappaletta

Hätäkeskuslaitos kertoo Twitterissä vastaanottaneensa yöllä kahdentoista ja kahden välillä yhteensä lähes 1 620 hätäpuhelua. Kolmen ja viiden välillä aamuyöllä hätäkeskukseen soitettiin reilut 1 400 puhelua. Häiriökäyttäytymisestä ilmoitettiin hätäkeskukseen kahdentoista ja viiden välillä yhteensä lähes 400 kertaa.

Eilen hätäkeskus vastaanotti yhteensä 3 250 hätäpuhelua kello kuuden ja puolen yön välillä. Häiriökäyttäytymisilmoituksia tuona aikana tuli 517 kappaletta ja väkivaltaan liittyvä ilmoituksia 107 kappaletta.

Rakettien aiheuttamia silmävammoja näyttää tänä vuonna syntyneen vähän. Oulun yliopistollisesta sairaalasta ja Turun yliopistollisesta sairaalasta kerrottiin STT:lle puoli kuuden aikaan aamulla, että heillä ei ole ollut yön aikana hoidettavana yhtään potilasta, jolla olisi raketin aiheuttama silmävamma.

Helsingin Kansalaistorilla jopa 85 000 ihmistä

Helsingin Kansalaistorille kerääntyi hieman ennen puoltayötä jopa 85 000 ihmistä juhlimaan uuttavuotta, kertoo tapahtuman järjestäjä. Helsingin poliisin arvion mukaan Kansalaistorille kerääntyi noin 70 000 ihmistä.

Kansalaistorilla esiintyi tunnettuja artisteja ja juhlinta huipentui ilotulituksiin.

Lounais-Suomen poliisi puolestaan tviittasi, että Turussa Aurajokivarressa ilotulitusta oli seuraamassa noin 20 000 ihmistä. Poliisin mukaan suuria ongelmia ei Aurajokivarressa ollut.

Oulun poliisin mukaan Oulun keskustassa oli runsaasti juhlakansaa aina aamun pikkutunneille asti.

