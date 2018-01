Vaarallisiksi arvioidut rikoksenuusijat voivat jatkossa saada vuodeksi pannan jalkaansa

Niin sanotut vaaralliset rikoksenuusijat on voitu maanantaista lähtien tuomita uuteen yhdistelmärangaistukseen. Yhdistelmärangaistus tarkoittaa sitä, että varsinaisen vankeusrangaistuksen lisäksi vakavan rikoksen uusijalle voidaan tuomita vuoden valvonta-aika.

Käytännössä tämä tarkoittaa liikkumisrajoituksia, kuntouttavaan toimintaan osallistumista ja paikannuslaitteella varustetun jalkapannan käyttöä. Tavoitteena on sopeuttaa vapautuvia vankeja yhteiskuntaan.

Tällä hetkellä vankiloissa on 32 vaarallista rikoksenuusijaa, ja heitä vapautuu vankilasta oikeusministeriön mukaan noin kaksi vuodessa.

Valvottavan keskeisimmät velvollisuudet ovat asunnossa pysyminen määrättyinä aikoina, päihteettömyys valvonta-aikaan liittyvissä tilaisuuksissa ja osallistuminen kuntoutukseen tai muuhun toimintaan.

Valvontavelvollisuuksien törkeästä rikkomisesta voidaan tuomita jäljellä oleva valvonta-aika suoritettavaksi ehdottomana vankeutena. Yhdistelmärangaistusta suorittavalla ei ole mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen eikä valvottuun koevapauteen.

Uusi rangaistus voidaan tuomita teoista, jotka on tehty lain voimaantulon jälkeen.

