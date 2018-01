Yle: Suomalaisten huoli ilmastonmuutoksesta kasvanut talouden piristymisen myötä

Tuoreen gallupin mukaan 59 prosenttia suomalaisista pitää ilmastonmuutosta erittäin vakavana ongelmana. Gallupin teettäneen Ylen mukaan suomalaisten huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut talouskriisin aikaisista luvuista. Keskellä talouskriisiä, vuonna 2012 tehdyssä mittauksessa vain 23 prosenttia suomalaisista katsoi ilmastonmuutoksen olevan erittäin vakava ongelma.

Talouskriisin kynnyksellä vuonna 2008 vastaava luku oli 43 prosenttia.

Suomalaisten näkemys ilmastonmuutoksen vakavuudesta on seurausta niin korkeasta koulutustasosta kuin luottamuksesta yhteiskuntaan ja tieteeseen, Suomen ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja Jyri Seppälä arvioi Ylelle.

Seppälä uskoo, että tulevaisuudessa talouden suhdanteilla on pienempi merkitys ihmisten ilmastoasenteisiin.

Gallupin toteutti Taloustutkimus. Kyselyä varten haastateltiin reilut 1 100 suomalaista. Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://yle.fi/uutiset/3-9998441

STT

Kuvat: