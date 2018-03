Aasian ja USA:n pörssikursit nousussa kauppasotapeloista huolimatta

Aasiassa pörssipäivä avautui ja Yhdysvalloissa päättyi hienoisessa nousussa siitä huolimatta, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti torstaina tuontitulleista teräkselle ja alumiinille.

Tokiossa Nikkei-indeksi nousi aamun aluksi reilun prosentin eli 224.38 pistettä ja Topix liki prosentin eli 16.68 pistettä.

New Yorkin pörssin keskeinen Dow Jones -indeksi nousi ennen torstain sulkemisaikaa 0,4 prosenttia 24 895.21 pisteeseen. S&P-indeksi kohosi 0,5 prosenttia 2 738.97 pisteeseen ja teknologiapainotteinen Nasdaq 0,4 prosenttia 7 427.95 pisteeseen.

Trumpin aiemmat puheet tuontitulleista ovat painaneet pörssikursseja paitsi Yhdysvalloissa myös ympäri maailmaa. Tullien on pelätty lietsovan kauppasotaa.

Asiantuntijoiden mukaan Trumpin torstainen ilmoitus sisälsi kuitenkin joitain markkinoita rauhoittavia elementtejä, kuten maininnan mahdollisuudesta jättää kumppanimaita tullien ulkopuolelle.

Kokonaan huolet tullien vaikutuksista eivät ole hälvenneet, sanoo FTN Financialin pääekonomisti Chris Low.

– Katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kenties Trump on lieventänyt pelkoja, mutta ei ole kysymystäkään siitä, etteivätkö sijoittajat olisi huolissaan kauppasodan mahdollisuudesta.

Autonvalmistajien osakkeisiin tulliasetus ei juuri vaikuttanut

Teräsyhtiöiden osakkeet laskivat vielä torstaina osan analyytikoista arvellessa, etteivät tuontitullit riitä avittamaan Yhdysvaltain terästeollisuutta. United States Steelin ja Nucorin osakkeet putosivat kolmisen prosenttia.

Alumiinin ja teräksen tuonnista riippuvaisten yritysten kuten autonvalmistajien osakkeisiin Trumpin ilmoitus tullien voimaantulosta ei toistaiseksi juuri vaikuttanut. Fordin osakkeet laskivat hieman, kun taas General Motorsin ja Boeing-yhtiönnousivat alle prosentin.

Trump määräsi torstaina odotetusti teräkselle 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tullimaksut. Kanada ja Meksiko saavat Trumpin mukaan vapautuksen tulleista ainakin siksi aikaa, kun neuvottelut Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta Naftasta ovat kesken.

Tullit tulevat voimaan aikaisintaan 15 päivän kuluessa. Trump antoi ymmärtää, että Yhdysvallat harkitsee tänä siirtymäaikana vielä, voisivatko jotkin muutkin kumppanimaat saada tulleista vapautuksen.

STT

Kuvat: